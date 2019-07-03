Британский актер Райф Файнс проехал на катере по Петербургу

По водным магистралям Санкт-Петербурга устроил себе прогулку на катере "Византия" известный британский актер Райф Файнс, который не раз удостаивался премий "Золотой Глобус", BAFTA и "Оскар".

Об этом сообщает KP.Ru со ссылкой на владельца катера.

- Придется пересмотреть "Список Шиндлера" и "Английский пациент". Сегодня Рэйф Файнс посетил "Византию", - написал предприниматель.

Напомним, Файнсу принесли славу такие роли, как Амон Гет в ленте "Список Шиндлера", лорд Волан-де-Морт в фэнтезийной киноэпопее "Гарри Поттер" и Евгений Онегин, которого он сыграл в одноименном фильме.

Кстати, на этом катере кинозвезды бывали уже не раз - в августе прошлого года в числе его пассажиров оказалась Николь Кидман.