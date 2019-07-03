Из Заполярья впервые отправят на переработку крупную партию батареек

Из Мурманской области будут отправлены на переработку в Челябинск около 4 тонн использованных батареек. Такая крупная партия элементов питания, собранная в Заполярье, будет утилизирована впервые, сообщила корреспонденту "РГ" Екатерина Макарова, директор Центра экологических инициатив (ЦЭО) "Чистая Арктика".

Данный проект стартовал в 2018 году на средства гранта, выделенного Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) в Москве. Его сумма составляет 100 тысяч рублей.

- Отправка намечена на конец июля, - отметила Екатерина Макарова. - У нас есть договоренность с предприятием, которое на безвозмездной основе собирает батарейки из боксов, установленных в городах Мурманской области, и со значительной скидкой доставит батарейки в Челябинск, где находится единственный в России завод, имеющий лицензию на их переработку.

Сегодня в Мурманской области работают 11 пунктов приема использованных элементов питания. Четыре из них находятся в Мурманске, остальные - в Североморске, Кандалакше, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске и Оленегорске.

- Мы собираемся продолжить этот проект и в будущем, - добавила Екатерина Макарова. - К нему подключился Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области. Сейчас мы устанавливаем на пунктах приема новые боксы для батареек - более объемные и прочные, из металла.

По ее словам, в ближайшем будущем планируется открыть еще несколько новых пунктов приема батареек в городах региона. Грант на эти цели экологи надеются получать ежегодно. Но для проекта такого рода необходимо стабильное и постоянное финансирование, поскольку отвозить на утилизацию батарейки и оплачивать эту услугу необходимо систематически.