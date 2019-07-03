Через год в Петербурге исчезнут маршрутки - город делает ставку на социальный транспорт. Опасения скептиков, что до некоторых уголков Северной столицы станет просто не добраться, эксперты считают беспочвенными.

Новую транспортную реформу вызвал к жизни Федеральный закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ", принятый в 2015 году. Документ позволяет сохранить в прежнем виде "регулярные перевозки, частично или полностью оплачиваемые за счет средств бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов", но на срок не более пяти лет. Срок истекает летом 2020 года, поэтому нововведения так или иначе затронут всех коммерческих перевозчиков Северной столицы. Исключение - государственные унитарные предприятия или государственные учреждения городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, для них переходный период - десять лет со дня официального опубликования ФЗ.

Смольный уже подготовил список маршрутов, которые будут ликвидированы. Однако, как пояснили корреспонденту "РГ" в ГКУ "Организатор перевозок", рассматривать его необходимо в совокупности с перечнем маршрутов, которые будут введены. Для горожан по большей части это только добавит комфорта: значительная часть отмененных коммерческих маршрутов станет "социальными", и вместо неудобных пазиков, куда трудно забраться пожилому человеку или маме с коляской, на линии будут работать автобусы средней и большой вместимости с низким полом.

- Федеральный закон предоставляет нам право выбрать: будет действовать в регионе регулируемый тариф или нерегулируемый. В Петербурге принято решение действовать по первому сценарию, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель директора по планированию и развитию пассажирских перевозок ГКУ "ОП" Дмитрий Процкий. - Общественный транспорт - это то, что обеспечивает жизнедеятельность всего города, и город должен определять, где, когда и как он работает.

При нерегулируемом тарифе, подчеркивает специалист, кому и как ехать, определяет перевозчик. И это автоматически означает, что нерентабельные маршруты будут закрываться. За последние годы прекратили работать как минимум два десятка таких коммерческих линий - они еще числятся в реестре, но фактически их не существует. Еще одна обязанность перевозчика, работающего по регулируемому тарифу, - предоставлять все региональные льготы, и для Петербурга это тоже крайне важно. Для нерегулируемых тарифов льготные перевозки тоже возможны, но по отдельному соглашению, с компенсацией выпадающих доходов. Вряд ли цена за одного пассажира будет меньше, чем экономически обоснованная, при этом за свои же деньги город не будет иметь рычагов влияния на расписание и качество подвижного состава.

В ближайшее время в Северной столице должно появиться 2700 новых машин: 1500 автобусов, которые выработали свой ресурс, предстоит заменить, остальные выйдут на новые социальные маршруты

- Петербург пошел по правильному пути, который давно выбран во всем цивилизованном мире, - отметил директор по решениям в области общественного транспорта компании - разработчика транспортных моделей Владимир Валдин. - Относиться к транспорту только как к бизнесу нельзя, это может обрушить систему в целом. Общественный транспорт - такая же часть инфраструктуры, как, например, освещение на улицах, и подходить к нему надо с инфраструктурных позиций.

ближайшее время петербургские перевозчики обязаны закупить новые автобусы, чтобы участвовать в конкурсах на право обслуживать пассажиров в 2020 году и далее, это предусмотрено конкурсной документацией. По словам Процкого, в ближайшее время в Северной столице должно появиться 2700 новых машин: 1500 автобусов, которые выработали свой ресурс, предстоит заменить, остальные выйдут на новые социальные маршруты. Например, в Веселом Поселке заменят маршрут К-3 до торгового комплекса "Мега" и наиболее востребованный К-155, который ходит по кругу между станциями метро "Улица Дыбенко" и "Проспект Большевиков". При этом еще раз подчеркнем, что на линию выйдут новые автобусы большей вместимости, чем те, что работают на этих линиях сейчас.

Из 270 коммерческих маршрутов 70 станут социальными, остальные перестанут существовать. Однако бояться таких изменений не стоит, об этом говорят сами перевозчики. Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель ГУП "Пассажиравтотранс" Татьяна Клепикова, более 80 процентов их маршрутной сети дублируется - и это нездоровая конкуренция. Согласно официальной информации, предприятие обслуживает 147 городских и пригородных маршрутов. Ежедневно на линии курсируют 1500 автобусов большого и особо большого класса, которые за год перевозят более 300 миллионов пассажиров - а могли бы и больше. Транспортники говорят, что коммерсанты специально "пасутся" на социальных маршрутах - едут перед автобусом и собирают пассажиров.

- Увеличится скорость движения транспорта и повысится безопасность, поскольку посадка и высадка будут производиться только на остановочных пунктах, - добавляет Клепикова. - И сама посадка будет быстрее, потому что остановку не будут занимать коммерческие автобусы, ожидающие заполнения салона. Наше предприятие, со своей стороны, обновляет подвижной состав, а также постоянно ведет работу по укомплектованию штата водителей для выполнения дополнительной транспортной работы, которая будет нам поручена.

Понятно, что дополнительные расходы перевозчиков придется компенсировать. В Смольном пока не соглашаются с предложениями повысить тариф на проезд, которые поступают последние три года. Правда, как отметил Дмитрий Процкий, определенно вырастет субсидия перевозчикам из городского бюджета. Однако сейчас обсуждается новая схема финансирования общественного транспорта, которая может вообще убрать заинтересованность перевозчика в пассажиропотоке: он будет получать фиксированную сумму за километр пробега с надбавкой на прибыль, а вся выручка от продажи билетов и изменения пассажиропотока будет поступать в бюджет.

Тем временем

Электронный проездной билет "Подорожник" будет действовать на территории Ленинградской области. Как сообщили в Минтрансе РФ, эксперимент по его использованию признан удачным. В течение года картой "Подорожник" можно было расплатиться в двух автобусах, которые связывают Петербург с ближайшим пригородом в Ленобласти. Таким способом оплаты проезда воспользовались 2,5 миллиона человек. Теперь опыт будет внедряться на других маршрутах.