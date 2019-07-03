В Петербурге начали готовиться к зиме. Одно из главных направлений работы - перевод зданий Петербурга на систему "холодный чердак". Это особенно актуально для исторического центра города, в котором много домов-памятников. Крыши на них преимущественно скатные, стальные. А существующая в таких домах система отопления, проходящая под кровлей, создает регулярные перепады температурно-влажностного режима (ТВР), что способствует образованию наледи и сосулек.

С этой бедой в Санкт-Петербурге борются давно. Так, с 2016 года капитальный ремонт в исторических зданиях выполняется по технологии "холодный чердак": в процессе кровельных работ производится устройство щелевых продухов в карнизной и коньковой частях. Это позволяет обеспечить циркуляцию воздуха на чердаке и разницу температур не более четырех-пяти градусов.

Как пояснили в жилищном комитете Санкт-Петербурга, в ходе работ восстанавливается теплоизоляция систем теплоснабжения на чердаках. В частности, трубы обматывают минеральной ватой. Также за пределы кровли выводится канализационная вытяжка, происходит утепление вентиляционных каналов. За три последних года по данной технологии в городе отремонтированы кровли 1003 зданий. В текущем году в городе по системе "холодный чердак" планируется отремонтировать 1962 дома.

А к 2020 году чердаки всех петербургских многоэтажек станут "холодными".

За последние три года по новой технологии в городе отремонтировали кровли 1003 зданий

Впрочем, в некоторых зданиях устройство вышеперечисленных работ оказалось недостаточным, и в зимний период на крышах все-таки образовывалась наледь. В этом случае, подчеркнули в жилищном комитете, управляющие организации обязаны принять дополнительные меры по увеличению кратности воздухообмена чердачного помещения путем устройства дополнительных продухов. Такие работы, например, уже идут по адресу Большая Морская улица, дом 36.

Начиная с 2017 года при производстве работ на металлических скатных кровлях подрядные организации используют мембранную пленку, которую устанавливают под кровельным железом для того, чтобы предотвратить протечки. Это недорогая технология позволяет не допускать попадания влаги на чердак и, как следствие, в квартиры. Мембрану оставляют и после капитального ремонта.

На совещании с участием вице-губернатора Николая Бондаренко, которое прошло в жилищном комитете в конце июня, выполнению работ по устройству "холодных чердаков" было уделено особое внимание. Заместители глав Выборгского и Петроградского районов доложили об итогах выполнения работ по нормализации температурно-влажностного режима на чердаках. Было названо и конкретное число крыш, которые нынче будут избавлены от сосулек. В Выборгском районе планируется сделать работы по нормализации ТВР на 39 крышах, в Петроградском - на 84.