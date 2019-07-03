Калининградцев впервые оштрафовали за парковку на газоне

В Калининграде составили первые административные протоколы в отношении двух горожан, припарковавших свои машины на газонах. Теперь автомобилистам предстоит заплатить штрафы - до трех тысяч рублей.

Возможность наказывать парковщиков рублем появилась у городских властей благодаря новому региональному закону. Документ, разработанный в недрах региональной прокуратуры, приняли в феврале этого года. В кодексе Калининградской области об административных правонарушениях уже есть статья о нарушении правил благоустройства. Ее дополнили новым пунктом, запрещающим парковку автомобилей на газонах и иных территориях, занятых зелеными насаждениями. Наказание для физических лиц составляет от одной тысячи до трех тысяч рублей, для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Право выписывать штрафы получили муниципалитеты.

- В апреле мы завершили все процедуры по наделению сотрудников муниципального контроля соответствующими полномочиями, - рассказывает "РГ" председатель комитета муниципального контроля администрации Калининграда Евгений Чернышев. - Сейчас активно развиваем эту работу совместно с ГИБДД. Поэтому хотелось бы предупредить автолюбителей - не допускайте подобных проявлений. Протокол составляется в отношении собственников автомобилей.

Возможность наказывать парковщиков появилась у властей благодаря региональному закону

Решение этой проблемы в нашей стране долгое время сдерживалось из-за правовой коллизии. Не было ясности, какие документы должны регулировать размещение автомобилей на газоне: федеральные Правила дорожного движения или местные правила благоустройства. В некоторых регионах еще несколько лет назад прописали собственные штрафы, но граждане оспаривали санкции местных властей в судах. И вот Конституционный суд в конце 2018 года поставил решающую точку в спорном вопросе, подтвердив: субъекты РФ имеют право устанавливать штрафы за парковку в зоне зеленых насаждений.

За этим шагом, как полагает председатель областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Олег Карпов, должно последовать строительство новых парковочных комплексов. Кроме того, региону, по мнению эксперта, в перспективе необходимо увеличить норму машино-мест, применяемую при проектировании жилых домов.