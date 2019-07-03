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03.07.2019 13:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пандус выбери сам

Калининградцы получили первые сертификаты на покупку средств реабилитации
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 143(7901)
В Калининградской области людям с инвалидностью вместо технических средств реабилитации начали выдавать сертификаты на их покупку. Теперь калининградцы могут сами выбрать подходящее устройство и оплатить его за счет региональной казны. На днях инвалиды получили первые такие денежные свидетельства.

Речь идет о специальных устройствах, отсутствующих в федеральном перечне технических средств реабилитации (ТСР) инвалидов, но внесенных в региональный список. Сертификаты позволяют купить ортопедические вакуумные подушки и пандусы трех видов. Еще одно устройство из списка - шагающий ступенькоход - предоставят во временное пользование бесплатно.

Фото: iStock
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Список утвердили в августе прошлого года. Вначале региональные власти сами закупали, а потом выдавали людям с инвалидностью средства реабилитации. Поправки в областное законодательство, изменившие принцип оказания поддержки, депутаты утвердили в конце 2018-го. Как отмечают в калининградском министерстве социальной политики, сертификаты позволяют учесть индивидуальные потребности каждого льготника. Получив денежное свидетельство, инвалид или его законный представитель могут самостоятельно выбрать и купить ТСР в течение шести месяцев.

- Финансирование обеспечения инвалидов средствами реабилитации в 2019 году в Калининградской области увеличено в два раза - до семи миллионов рублей, - отмечает министр соцполитики региона Анжелика Майстер. - 2,2 миллиона рублей направим на реализацию сертификатов, 4,8 миллиона - по договорам безвозмездного пользования.

По словам представителя Калининградской областной организации ВОИ - инвалида-колясочника, эксперта по доступной среде Татьяны Анашенко, переход на сертификаты - движение в правильном направлении.

- Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев неоднократно выдвигал эту инициативу - чтобы инвалиды могли самостоятельно приобретать ТСР из федерального перечня, - комментирует ситуацию Татьяна Анашенко. - На федеральном уровне сейчас идет работа над внедрением электронного сертификата. Радует, что на региональном уровне такие документы уже выдают. Следующим шагом, на мой взгляд, должно стать расширение регионального списка ТСР. В некоторых регионах в эти списки входят десятки устройств, у нас - только три.

Инвалиды могут выбрать необходимое им устройство и оплатить его за счет областной казны

Кроме того, важно проводить разъяснительную работу с инвалидами, рассказывать об особенностях технических средств реабилитации, продолжает эксперт. Сейчас некоторые компании продают под видом пандусов опасные аппарели - накладные конструкции на лестничные марши или через препятствие, состоящие из двух раздельных направляющих. При этом свод правил "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", который разработал федеральный Минстрой, запрещает использовать аппарели вместо пандусов.

- Инвалиды долго боролись за то, чтобы этот запрет стал частью свода правил, - продолжает Татьяна Анашенко. - Раньше аппарели закупали в Калининградской области на государственные деньги - это происходило, кстати, и после вступления в силу свода правил, содержащего запрет. Будем надеяться, что получателям сертификатов расскажут о том, как подобрать подходящий безопасный пандус, как не купить вместо него аппарель, и бюджет больше не будет тратить деньги на опасные устройства.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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