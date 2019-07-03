"Команда 29" предложила проекты "с наибольшим запросом" общества

250 активистов из всех городов и районов Архангельской области, а также из Индии, Египта, Алжира, Непала, Афганистана и Венгрии стали участниками Международного молодежного форума "Команда 29". "Мы рассчитываем, что каждый из них уедет отсюда с новыми идеями и планами, обязательно их реализует, не останавливаясь на полпути", - сформулировал задачу форума губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Игорь Орлов: "Мы рассчитываем, что каждый уедет отсюда с новыми идеями и планами, обязательно их реализует". Фото: Павел Кононов

"Команда 29" собралась в вельском лагере "Орленок". Еще недавно он был в предбанкротном состоянии, но в этом году власти района и региона впервые за 54 года существования "Орленка" отремонтировали корпуса, оборудовали футбольное поле, места для купания и даже скалодром, заасфальтировали дорожки для катания на роликах: этим летом лагерь примет три смены архангельских школьников.

Между тем "Команда 29" - своего рода "Сколково" для архангельской молодежи: чтобы попасть в нее, ребята преодолели серьезный конкурсный отбор. "Непросто спорить с высотой" - это как раз про "Орленок": мастер-классы на площадках лагеря шли по 20 часов в день. Основные направления - патриотическое воспитание, добровольчество, совместная работа в проектах. Узнавали о новых механизмах избирательного процесса, инновациях в образовании, учились вести диалог с властью. Причем за одним столом: специально для этого в "Орленок" приехали губернатор и главы муниципальных образований со всей области.

Тема с "наибольшим запросом" - экология. Так, мэр Северодвинска Игорь Скубенко и глава Приморского района Валентина Рудкина обсуждали с активистами "Команды 29" проект по раздельному сбору мусора.

- Если есть противоречия с правовыми актами - в чем они состоят? На что нужно обратить внимание власти, что конкретно "подтянуть"? - спрашивает начинающих экологов Игорь Скубенко. - Если видите наши слабые стороны - мы готовы приглашать вас в наши рабочие группы.

Один из самых ярких проектов форума - сбор и утилизация автомобильных покрышек

- Ребята взяли проект по экологии и провели анализ проблем, определили сильные и слабые стороны, точки роста, внесение изменений в законодательство, - рассказала "РГ" Валентина Рудкина. - Их предложения можно будет использовать в наших муниципальных образованиях. В первую очередь, это лучшие практики, касающиеся экологического воспитания, изменения сознания людей.

Но самое главное - в "Орленке" дали путевку в жизнь наиболее востребованным в обществе инициативам. Так, Игорь Орлов возглавил конкурсную комиссию, которая оценивала лучшие молодежные предложения в сфере экологии, урбанистики и блогинга. Победители "конвейера проектов" получат на реализацию идей миллион рублей.

Один из самых ярких проектов - сбор и утилизация использованных автомобильных покрышек, которые запрещено сдавать на мусорные полигоны. Участник "Команды 29" координатор движения "Чистый Север - чистая страна!" Артем Смолокуров предложил создать под Архангельском охраняемую площадку, которая сможет собирать до пяти тонн покрышек: отсюда они будут направляться в Ярославль на завод по переработке шин в крошку. По словам Артема, партнерами проекта уже сегодня согласились стать лизинговые компании и 27 шиномонтажных мастерских. Он подсчитал: за первые пять месяцев количество переработанных шин удастся увеличить на 45 процентов. Стоимость проекта - 322 тысячи рублей, из них почти половина - частные инвестиции.

Игорь Орлов считает, что главная идея заключается в формировании культуры обращения с опасными отходами:

- Проект имеет очень хорошую бизнес-перспективу, - отметил глава региона. - Он не сможет решить проблему полностью, но даст толчок к решению - это очевидно. Поэтому я считаю нужным поддержать его напрямую из моего резервного фонда.

Предложение Артема Смолокурова заинтересовало и главу Вельского района Дмитрия Дорофеева:

- Если активисты проект доработают, мы будем рады предоставить им на юге области площадку для сбора шин и транспортировки их в Ярославль, - сообщил "РГ" глава района.

Тем временем итоги форума сформулировал для "РГ" глава Архангельска Игорь Годзиш:

- Если участники "Команды 29" сработают как магнит, найдут единомышленников - эффект для региона будет очень серьезным. Это не значит, что ребята с нами во всем должны соглашаться. Главное, что они болеют душой за то, что происходит вокруг.

А развивать этот эффект призваны молодежные ресурсные центры, которые создаются сегодня в муниципальных образованиях Поморья.

Компетентно

Во время форума губернатор Игорь Орлов обратился к главам муниципалитетов:

- Все, что вы пообещали сегодня молодежи, является обязательным к исполнению, иначе вы подорвете веру ребят в то, что их проекты нам нужны, что они должны быть реализованы. Как профессионалы участники "Команды-29" должны найти себя, свое призвание на территории Архангельской области.