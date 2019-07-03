На границе с Финляндией ФСБ нашла ордена в тайнике машины

Сотрудники ФСБ и Выборгской таможни обнаружили на российско-финляндском участке границе скрытый незадекларированный груз. Речь идет о 30 предметах, похожих на советские ордена, медали и значки.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это произошло на пропускном пункте "Торфяновка". Ордена и медали были спрятаны в технологических полостях автомобиля, которым управлял гражданин России.

Также сообщается, что на этом же пропускном пункте под обшивкой автомобиля другого российского гражданина сотрудники ФСБ и таможни обнаружили 1023 пачки сигарет марки "Мальборо". Обе машины направлялись в Финляндию.