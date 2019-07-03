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03.07.2019 08:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На родине Деда Мороза в Великом Устюге началась реорганизация

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

"Дом Деда Мороза" в Великом Устюге будет реорганизован, но при этом продолжит активно развиваться. Об этом сообщил руководитель Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Релиз пресс-службы правительства Вологодской области стал ответом на слухи, появившиеся в связи с реорганизацией. Дело в том, что сейчас через стадию увольнения, а затем приемки на работу к новому юрлицу проходят сотрудники "Дома Деда Мороза", это один из знаковых объектов проекта.

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По словам Владимира Осиповского, реорганизация необходима, поскольку проект активно развивается, в частности, в прошлом году принято решение о более чем двукратном расширении площади вотчины сказочного волшебника. При росте масштабов реструктуризация системы управления проектом позволит вести дела наиболее эффективно.

Стоит отметить, что проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" является главным экономическим драйвером развития этого северного города. На объектах сказочного волшебника работают сотни горожан, также в Великом Устюге в последние годы открылись гостиницы и кафе, подавляющее большинство туристов, которые пользуются местной инфраструктурой гостеприимства, приезжают к Деду Морозу.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Развитие туризма в России
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