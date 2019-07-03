В День молодежи временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с волонтерами Северной столицы. Петербургские добровольцы рассказали о своих проектах. Как оказалось, зачастую общественники и власти делают одно дело и могут помочь друг другу.

- Любая добровольческая инициатива вызывает уважение, и прежде всего - уважение к самому себе. Для этого нужно совершать добрые поступки, любить людей, помогать им не за какие-нибудь "коврижки", а от души, - уверен врио губернатора.

Он отметил, что 50 тысяч работающих в Санкт-Петербурге волонтеров - это хорошая цифра, но и ее можно удвоить. Врио губернатора даже подсказал наиболее важные направления деятельности. Местные власти, например, особое внимание уделяют помощи пожилым людям как самой незащищенной категории населения. В Санкт-Петербурге для них с 1 июля начинает действовать новый институт социальных участковых. В каждом районе создана служба, которая будет курировать пожилых людей, нуждающихся в помощи. В частности, власти хотят использовать принцип: "Не человек бегает за льготами, а льготы - за человеком". И в этом могут оказать содействие волонтерские организации.

Еще одно актуальное направление для добровольцев - обучение петербургских пенсионеров компьютерной грамотности. Современная жизнь все больше уходит в "цифру", а пожилые люди отстают от этого тренда, и появляется острая необходимость обучать их работе с компьютером. Особенно важно это для одиноких.

- Нужно, чтобы пожилой человек имел возможность пользоваться хотя бы 10-12 простыми, но необходимыми опциями. Чтобы он мог, например, заказать продукты или лекарства через интернет, купить билеты и оплатить услуги не выходя из дома. Как раньше по деревням обучали грамоте, так и сейчас нужно развивать похожее движение для компьютерного просвещения пожилых людей. Их жизнь после этого станет совсем другой. Кроме того, компьютерная грамотность сближает поколения, - отмечает Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге в волонтеры активно идет не только молодежь

Другое поле волонтерской деятельности - празднование 75-летия Победы. В этот период в городе ожидается большое количество гостей, в том числе пожилых. И им наверняка потребуется помощь добровольцев, хорошо знающих город.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге в волонтеры идет не только молодежь. Здесь активно действует движение "Серебряные волонтеры", объединяющее добровольцев почтенного возраста. Оно оказалось одной из самых интересных волонтерских инициатив, представленных на встрече с врио губернатора. Молодые душой "серебряные" волонтеры весьма гармонично вписались в мероприятие, которое проходило в День молодежи.

- Волонтерство не имеет возрастных границ, и это доказывает наш опыт, - рассказывает инициатор петербургского движения "Серебряные волонтеры" Юлия Мальцева. - Сначала мы открыли в Санкт-Петербурге университет "Серебряный возраст" для обучения пожилых людей, потом ассоциацию и различные клубы по интересам. Например, КГБ - Клуб гламурных бабушек. А в результате сотрудничества с оргкомитетом Сочи-2014, который искал не только молодых добровольцев, но и волонтеров старшего поколения, мы отобрали первых четырех "серебряных" волонтеров, владеющих иностранными языками и компьютером. Теперь "серебряное" волонтерство развивается в Санкт-Петербурге по десяти направлениям. Более того, мы начинаем работать в других регионах, например в Калининграде и на Сахалине.