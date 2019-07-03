Петербургские воспитатели получили профессиональный праздник

Новости

В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах 22:39
Проснувшийся вулкан загнал итальянских богачей в море 22:10
Минск намерен использовать все для восстановления спокойствия в регионе 22:02
Джоли упала в обморок, была госпитализирована и сбежала из больницы 21:10
Медведев освободил от должности главу Рослесхоза 20:48
Путин наградил доктора Рошаля и личного фотографа Леонида Брежнева 20:40
Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 20:05
Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля 20:05
ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области 19:26
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня 19:19
Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания 19:19
Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления 19:12
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 18:55
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки 18:55
Путин назначил нового замглавы МЧС 18:36
Путин освободил от должностей трех генералов 18:34
Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат 18:34
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона 18:24
У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 18:22
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 18:22
В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы 18:19
Путин уволил сразу четырех генералов 18:17
Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой 18:16
На Кубани продавцов шаурмы оштрафовали на 4,2 млн рублей 18:14
У побережья Хорватии туристы увидели акулу 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
03.07.2019 21:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Внесено в календарь

Петербургские воспитатели получили профессиональный праздник
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 143(7901)
У петербургских работников дошкольного образования появится свой профессиональный праздник. Депутаты городского парламента приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает День воспитателя и всех дошкольных работников.

Согласно тексту документа, отмечать новый праздник предлагается 27 сентября. Дата выбрана неслучайно: считается, что именно в этот день в 1863 году в Петербурге был открыт первый детский сад. Его организовала на Васильевском острове Софья Люгебиль, жена профессора Карла Люгебиля, филолога и педагога.

В КЧР прокуратура добилась снижения платы за детские сады

На государственном уровне праздника для воспитателей и нянечек поцка не существует. Хотя есть, например, официальное письмо

Минобрнауки, в котором сказано, что министерство "поддерживает традицию нового праздника и рекомендует региональным и местным органам управления образованием принять в ее развитии и укреплении посильное участие". Петербургские депутаты придали традиции официальный статус на уровне города. Как полагают в городском парламенте, это своего рода "восстановление справедливости".

- Мы традиционно поздравляем воспитателей в День учителя, - согласилась с депутатом мама четырехлетней дочки Анна Савельева, - но это всегда как будто не совсем правильно. Теперь, я думаю, новый праздник ничто не будет омрачать.

Закон вступит в действие задним числом - с 1 января 2019 года, то есть в детских садах праздник для воспитателей устроят уже в этом году. Он также закрепляет право городского бюджета тратить деньги на его проведение. А вот как именно все пройдет, определит городской комитет по образованию.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Тегеран подредактировал "ядерную сделку" с Европой
WhatsApp и Instagram обрушились в России и других странах