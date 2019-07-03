Петербургские воспитатели получили профессиональный праздник

У петербургских работников дошкольного образования появится свой профессиональный праздник. Депутаты городского парламента приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает День воспитателя и всех дошкольных работников.

Согласно тексту документа, отмечать новый праздник предлагается 27 сентября. Дата выбрана неслучайно: считается, что именно в этот день в 1863 году в Петербурге был открыт первый детский сад. Его организовала на Васильевском острове Софья Люгебиль, жена профессора Карла Люгебиля, филолога и педагога.

На государственном уровне праздника для воспитателей и нянечек поцка не существует. Хотя есть, например, официальное письмо

Минобрнауки, в котором сказано, что министерство "поддерживает традицию нового праздника и рекомендует региональным и местным органам управления образованием принять в ее развитии и укреплении посильное участие". Петербургские депутаты придали традиции официальный статус на уровне города. Как полагают в городском парламенте, это своего рода "восстановление справедливости".

- Мы традиционно поздравляем воспитателей в День учителя, - согласилась с депутатом мама четырехлетней дочки Анна Савельева, - но это всегда как будто не совсем правильно. Теперь, я думаю, новый праздник ничто не будет омрачать.

Закон вступит в действие задним числом - с 1 января 2019 года, то есть в детских садах праздник для воспитателей устроят уже в этом году. Он также закрепляет право городского бюджета тратить деньги на его проведение. А вот как именно все пройдет, определит городской комитет по образованию.