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03.07.2019 12:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуженка сделала музею царский подарок

Текст: Руслан Мельников (Санкт-Петербург)
Фото: Отдел по связям с общественностью ГМЗ "Царское Село" Фото: Отдел по связям с общественностью ГМЗ "Царское Село"
Фото: Отдел по связям с общественностью ГМЗ "Царское Село"

В музее-заповеднике "Царское Село" появилась фарфоровая чайная пара середины XIX века. Фарфор музею подарила жительница Санкт-Петербурга Эсфирь Алянская.

На чашке и блюдце изображены цветы, птицы и золоченый орнамент. Пара маркирована клеймом "Н I", которое ставили на Императорском фарфоровом заводе во время правления императора Николая I. Как сообщили в отделе по связям с общественностью музея, эксперты склонны относить подаренный фарфор к стилю неорококо (второе рококо) позднего периода правления Николая I (конец 1840-х - 1855).

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- Произведения Императорского фарфорового завода - достойное украшение любой музейной коллекции. Первая порцелиновая мануфактура работала по желанию венценосных заказчиков. Они и определяли пути ее развития. Ведущий российский фарфоровый завод обеспечивал парадной и повседневной посудой, поставлял вазы и другие декоративные предметы для украшения интерьеров. Изготавливал дары, скреплявшие династические союзы и дипломатические акты. Создавал личные подарки, выражавшие чувства и симпатии, - рассказывает хранитель фонда "Фарфор" музея "Царское Село" Елена Еремеева.

Также отмечается, что сейчас в коллекции императорского фарфора музея-заповедника находится около 2500 предметов. Чашка и блюдце, которые передала в дар петербуженка, будут храниться в фондах, и их можно будет увидеть на выставках.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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