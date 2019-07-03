Прокуратура Заполярья проверит обстоятельства подмены тел в морге

Прокуратура города Апатиты проверит деятельность паталогоанатомического отделения Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Проверка проводится по заявлениям двух жителей города, сообщает пресс-служба ведомства.

"РГ" уже писала об этом вопиющем случае. Женщина пришла в морг забирать тело своей мамы, а ей собрались отдать совершенно незнакомую пенсионерку. Двух других вообще похоронили под чужими именами.

Как сообщает прокуратура Мурманской области, в ходе проверки установили, что при регистрации трех умерших людей были перепутаны бирки. Это и повлекло выдачу и захоронение двух тел под другими данными.

В адрес главного врача Апатитско-Кировской центральной городской больницы внесено представление, которое находится на рассмотрении.