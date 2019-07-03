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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Героизм первого ранга

Сергей Шойгу раскрыл ранее неизвестные детали трагедии моряков-подводников
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл в город Североморск, куда ранее доставили глубоководный аппарат, на борту которого при пожаре погибли 14 моряков-подводников. В военном ведомстве напомнили, что вылететь в Североморск главе минобороны поручил президент РФ Владимир Путин.
Санкт-Петербург скорбит. Власти города уже пообещали оказать поддержку семьям погибших моряков. Фото: Лев Федосеев/ ТАСС Санкт-Петербург скорбит. Власти города уже пообещали оказать поддержку семьям погибших моряков. Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
Санкт-Петербург скорбит. Власти города уже пообещали оказать поддержку семьям погибших моряков. Фото: Лев Федосеев/ ТАСС

Сергей Шойгу заслушал доклады командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Кроме того, министр возглавил и провел заседание комиссии по выяснению причин трагедии на подводном аппарате.

В своем выступлении Сергей Шойгу раскрыл ранее неизвестные детали трагического пожара. "Моряки-подводники в критической ситуации действовали геройски - из охваченного огнем отсека в первую очередь они эвакуировали гражданского представителя промышленности. Затем сразу задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату. Сами же до конца боролись за жизнь товарищей и живучесть корабля", - рассказал глава военного ведомства.

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Сергей Шойгу подчеркнул, что погибшие моряки ценой своих жизней выполнили труднейшую задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли товарищей и глубоководный аппарат.

"Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами - высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли", - уточнил министр обороны.

Семеро из погибших были капитанами первого ранга (равноценно полковнику), а трое - капитанами второго ранга (подполковник). Двое являлись Героями России.

По словам министра, все погибшие моряки будут представлены к госнаградам. Кроме того, минобороны окажет помощь семьям всех погибших подводников.

Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами, проводившими исследования по изучению гидросферы Земли

В среду также стало известно, откуда в свой последний поход вышли моряки-подводники. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Северной столицы. "Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Власти Северной столицы также пообещали оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков.

А вот информацию о том, на каком именно глубоководном аппарате произошел пожар, военные решили не раскрывать. Вчера об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Есть информация, которая относится к категории гостайны, и она соблюдается в интересах государства и госбезопасности", - сказал он, добавив, что это абсолютно нормальная практика.

"Здесь нет ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне", - добавил Песков.

Вопрос об объявлении траура пока не решен. По словам Дмитрия Пескова, решения о возможности объявления федерального траура в связи с гибелью российских моряков-подводников в Баренцевом море пока не принималось. Он добавил, что соответствующее решение на уровне субъектов Федерации должны принимать региональные власти.

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Кроме того, в среду стало известно, что власти Санкт-Петербурга рассмотрят возможность единого захоронения погибших моряков-подводников. "Ждем пожелания от родственников и не исключаем единого захоронения, если родные захотят", - сообщил ТАСС председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Напомним, во вторник пресс-служба минобороны сообщила, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар. От отравления продуктами горения погибли 14 подводников. Возгорание удалось ликвидировать, отмечали военные, только благодаря "самоотверженным действиям команды". Несколько из выживших членов экипажа судна находятся в госпитале.

Следственный комитет по факту гибели моряков проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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