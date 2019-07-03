Новости

ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области 19:26
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня 19:19
Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания 19:19
Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления 19:12
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 18:55
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки 18:55
Путин назначил нового замглавы МЧС 18:36
Путин освободил от должностей трех генералов 18:34
Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат 18:34
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона 18:24
У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 18:22
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 18:22
В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы 18:19
Путин уволил сразу четырех генералов 18:17
Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой 18:16
На Кубани продавцов шаурмы оштрафовали на 4,2 млн рублей 18:14
У побережья Хорватии туристы увидели акулу 17:53
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров 17:50
Идея независимости проходит через все поколения белорусов 17:50
Гаспарян со слезами снялась с Уимблдона из-за травмы 17:50
Жителям Дальнего Востока в этом году будет доступна ипотека под 2% 17:49
На острове друидов нашли замаскированный под холм 4000-летний объект 17:47
Что готовит нам новый Hyundai Creta 17:42
Археологи отправились в Югру по следам новгородских ушкуйников 17:41
Кузнецова: В России ежегодно от рук преступников погибает около 2700 детей 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
03.07.2019 18:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова

Текст: Наталья Канова

В Лужском районе Ленинградской области оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружили и изъяли у местного жителя около пятисот кустов конопли, а также оружие и боеприпасы.

В Петербурге четыре человека похитили девушку из-за неразделенной любви

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на 39-летнего гражданина, который незаконно сбыл подставному покупателю 5,24 грамма марихуаны. В ходе личного досмотра мужчины было обнаружено и изъято еще 6 граммов того же наркотического средства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе допроса удалось установить продавца, который снабжал подозреваемого наркотическими средства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель деревни Сара-Лог Лужского района Ленобласти.

Выехавшие по указанному адресу оперативники обнаружили участок, на котором гражданин выращивал коноплю: всего было изъято 482 куста наркосодержащего растения. Ко всему прочему, при обыске дома правоохранители обнаружили 1,39 грамма наркотика метадон, а также автомат "Калашникова" с прибором для бесшумной стрельбы и два магазина с патронами.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин говорил с нидерландским премьером о малазийском самолете
Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
В Тюмени введен план "Перехват" после стрельбы в торговом центре
В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России
В России проведут детальный анализ правил дорожного движения