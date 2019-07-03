У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова

В Лужском районе Ленинградской области оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружили и изъяли у местного жителя около пятисот кустов конопли, а также оружие и боеприпасы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на 39-летнего гражданина, который незаконно сбыл подставному покупателю 5,24 грамма марихуаны. В ходе личного досмотра мужчины было обнаружено и изъято еще 6 граммов того же наркотического средства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе допроса удалось установить продавца, который снабжал подозреваемого наркотическими средства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель деревни Сара-Лог Лужского района Ленобласти.

Выехавшие по указанному адресу оперативники обнаружили участок, на котором гражданин выращивал коноплю: всего было изъято 482 куста наркосодержащего растения. Ко всему прочему, при обыске дома правоохранители обнаружили 1,39 грамма наркотика метадон, а также автомат "Калашникова" с прибором для бесшумной стрельбы и два магазина с патронами.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела.