Учебный театр Бориса Эйфмана в Петербурге начнет работу с 1 сентября

Здание школы и учебного театра Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге получило разрешение на ввод в эксплуатацию от службы госстройнадзора и экспертизы, сообщили в городском комитете по строительству.

Учебный театр расположен на Введенской улице, 3-А (Петроградская сторона). Площадь земельного участка объекта - 3,6 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на обучение 440 человек, вместимость зала учебного театра - 450 мест. Помещение соответствует европейским стандартам и оснащено самым современным оборудованием. К слову, эскиз занавеса выполнил известный театральный художник Зиновий Марголин.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение полностью обеспечить готовность школы и учебного театра к 1 сентября 2019 года. Это поручение выполнено, к учебному процессу все готово, вплоть до того, что в классах расставлены парты и стулья.