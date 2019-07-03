В Архангельске автобус снес ограждение и вылетел на тротуар

В Архангельске автобус снес леерное ограждение и вылетел на тротуар. В результате аварии пострадала женщина-пешеход.

Как сообщили "Российской газете" в областной службе ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении проспекта Троицкий и улицы Шубина. Пассажирский автобус, следовавший в сторону центра города, внезапно съехал с проезжей части, вылетел на тротуар и остановился буквально в нескольких сантиметрах от крыльца аптеки, расположенной в жилом доме.

49-летний водитель "ПАЗа" внезапно потерял контроль над управлением транспортным средством, в следствие чего автобус снес примерно 25-метровый участок леерного ограждения, разделявшего пешеходную и проезжую зоны. Разлетевшиеся в разные стороны металлические обломки зацепили пожилую женщину - пешехода. Пенсионерка отделалась ушибами и от госпитализации отказалась.

Причины случившегося будут выяснять в ходе административного расследования. Одна из возможных версий - техническая неисправность маршрутки.