В Санкт-Петербурге завершилась регистрация участников кадрового конкурса "Мой город - мои возможности" и начался дистанционный этап отбора конкурсантов. Количество поступивших заявок (а участвовать в конкурсе изъявили желание 35 639 человек) поразило экспертов.

Замруководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга - председатель комитета госслужбы и кадровой политики администрации губернатора Андрей Михайлов констатировал рост интереса со стороны петербургской молодежи к участию в управлении городом. Он напомнил, что по инициативе врио губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге реализуется программа "35 на 35", в соответствии с которой не менее 35 процентов должностей в госсекторе должны занимать молодые люди до 35 лет.

- Эту задачу мы можем реализовать до конца года, а может, даже раньше, - говорит Андрей Михайлов.

При этом он пояснил, что омоложение не является самоцелью, а соотношение 35 на 35 будет "золотым сечением", учитывающим и необходимость обновления кадров, и преемственность, которая должна присутствовать в системе управления.

По словам председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга Юлии Аблец, количество поданных на конкурс заявок существенно превысило ожидания организаторов.

- Итоги заявочного этапа говорят о том, что в городе есть бурление, направленное на развитие Санкт-Петербурга. Мы рады, что петербуржцы поверили в то, что перемены могут быть реализованы с их непосредственным участием, - прокомментировала она результаты регистрации.

А руководитель блока оценочных мероприятий конкурса Юлия Иванова обратила внимание на особенность гендерного состава участников конкурса.

- 70 процентов зарегистрированных - это мужчины и 30 процентов - женщины. На первый взгляд кажется, что женщин немного, но это не совсем так. Если сравнивать эти данные с другими региональными конкурсами, то доля петербурженок окажется на три-четыре процента больше, чем в среднем регистрируется женщин на такие конкурсы. Так что девушки и женщины Санкт-Петербурга - это серьезный кадровый ресурс, - считает она.

До 7 июля участникам нужно провести социальное мероприятие или акцию и загрузить в личный кабинет соответствующий видеоотчет

Судя по всему, в конкурсе "Мой город - мои возможности" участвуют довольно сильные и амбициозные профессионалы, и борьба между ними ожидается серьезная. Один из конкурсантов, 33-летний Дмитрий Бойко, говоря о своей мотивации, отметил, что конкурс позволит выйти на принципиально новый уровень развития. И это при том что уже сейчас Дмитрий возглавляет серьезное направление работы на крупном предприятии. Свои новые горизонты он определил в одной из анкет.

- Нужно было ответить на вопрос, кем бы я хотел быть. Я задумался: до какого уровня не страшно дойти и какую ответственность я готов принять. И, поразмыслив, написал в анкете: "руководитель региона", - рассказывает Дмитрий.

Участники, успешно преодолевшие этап регистрации и выполнившие первое обязательное задание - подготовку эссе, с 28 по 30 июня прошли дистанционный этап отбора. Он состоит из демонстрационного и основного (довольно сложного, кстати) онлайн-тестирования. Конкурсантам придется отвечать на вопросы примерно по два часа, а полученные результаты позволят оценить их личностные и деловые качества, характер мышления, особенности принятия решения и множество других параметров. До 7 июля участникам конкурса нужно провести социальное мероприятие или акцию и загрузить в личный кабинет соответствующий видеоотчет. Попавших в верхнюю часть рейтинга конкурсантов (а таких предположительно будет 500 человек) пригласят на очные испытания.

Сто победителей будут зачислены в кадровый резерв и станут мощной скамейкой запасных для Петербурга. Кроме того, они пройдут обучение по специальной образовательной программе в одном из вузов. Но главным "бонусом", как считают эксперты, станет возможность поработать с наставниками-управленцами, добившимися серьезных успехов и обладающими уникальным опытом. Один из таких наставников - советник губернатора Санкт-Петербурга Николай Буров, который до недавнего времени возглавлял музей "Исаакиевский собор", а ранее был главой городского комитета по культуре. Он, в частности, отметил, что прежние кадровые конкурсы в Санкт-Петербурге не были такими массовыми. Сейчас же все изменилось, и Северная столица становится всероссийской кузницей кадров.

- Больше 35 тысяч участников - это фантастика! Наша задача - помочь конкурсантам раскрыть свой потенциал, который закладывали в них родители, школа, вуз. И мы можем заложить что-то еще дополнительно, протянуть руку, помочь найти кочку под ногой, не запутавшись в трясине, воспитать в себе лидера, - считает Буров.

Он также отметил высокую активность представителей других регионов. Например, участвовать в петербургском конкурсе теперь стремятся даже жители Московской области.