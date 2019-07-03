В Кронштадте пройдет первый фестиваль гребно-парусных видов спорта

В Кронштадте пройдет первый международный фестиваль гребно-парусных видов спорта. В нем примут участие около 300 спортсменов из разных стран.

Водный праздник будет посвящен 315-ой годовщине основания города Кронштадта. На водную гладь акватории Финского залива свои суда спустят около трехсот спортсменов в составе одиннадцати команд из Белоруссии, Латвии, Турции, Финляндии, Швеции и, конечно, России. Члены российских сборных - представители Астрахани, Владивостока, Ейска, Севастополя, Северодвинска и Санкт-Петербурга.

По сообщениям пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, фестиваль продлится с 7 по 12 июля.

В каждый соревновательный день будет проходить минимум по три гонки. Победителей фестиваля наградят кубками, медалями, грамотами и призами по классам яхт, как среди мужских, так и среди женских сборных.