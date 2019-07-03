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03.07.2019 16:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге фура повисла на мосту после смертельного ДТП

Текст: Вера Черенева

В Петербурге на Невском путепроводе фура столкнулась с двумя легковыми автомобилями. От удара грузовик развернуло, он пробил ограждение моста и сейчас нависает над железнодорожными путями. Движение на путепроводе полностью перекрыто.

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, в ДТП погиб водитель одного легкового автомобиля, еще один человек пострадал.

Водитель фуры оказался зажат в кабине, сейчас спасатели извлекают его с помощью спецсредств. Его состояние сотрудникам регионального управления МЧС пока неизвестно.

Несмотря на то, что фура довольно сильно нависла над путями, угроза того, что грузовик может упасть на рельсы, отсутствует.

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