В Петербурге фура повисла на мосту после смертельного ДТП

В Петербурге на Невском путепроводе фура столкнулась с двумя легковыми автомобилями. От удара грузовик развернуло, он пробил ограждение моста и сейчас нависает над железнодорожными путями. Движение на путепроводе полностью перекрыто.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, в ДТП погиб водитель одного легкового автомобиля, еще один человек пострадал.

Водитель фуры оказался зажат в кабине, сейчас спасатели извлекают его с помощью спецсредств. Его состояние сотрудникам регионального управления МЧС пока неизвестно.

Несмотря на то, что фура довольно сильно нависла над путями, угроза того, что грузовик может упасть на рельсы, отсутствует.