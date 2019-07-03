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03.07.2019 19:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из седла - в метро

В Петербурге появятся перехватывающие велопарковки
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Рядом с петербургскими станциями метро начнут строить перехватывающие велосипедные парковки. С этим предложением житель Московского района Семен Белугин стал одним из победителей проекта "Твой бюджет-2019". Теперь его идея будет воплощена в жизнь за счет казны города.
Все больше горожан предпочитают автомобилям велосипеды. Даже если они необычные. Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Все больше горожан предпочитают автомобилям велосипеды. Даже если они необычные. Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Все больше горожан предпочитают автомобилям велосипеды. Даже если они необычные. Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Дело в том, объясняет Семен Белугин, что многие петербуржцы были бы рады пользоваться велосипедами в качестве транспорта "последней мили", преодолевая на них расстояние в несколько километров от метро до дома и наоборот. Но вот беда - безопасно оставить велосипед возле метро почти невозможно. Кое-где имеются так называемые велофиксаторы, но, как говорят горожане, пользоваться ими очень неудобно. Вплоть до того, что можно повредить транспортное средство. Подчас проще пристегнуть его к ограждению, однако правила метрополитена запрещают парковаться у неприспособленных конструкций.

Фото: Пресс-служба Администрации Петербурга
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- В планах города до 2030 года обустройство внутрирайонной сети велодорожек, это приведет к еще большей локальной велосипедизации. Но в планах нет велопарковок у большинства станций метро. Что будет доставлять (и уже доставляет) большой дискомфорт жителям, - констатирует Семен Белугин. - Отсутствие комфортных мест у метро снижает лояльность граждан к передвижению на велосипеде.

Его проект предлагает оборудовать просторные перехватывающие велопарковки с большими дугами и навесом. У комплексов будут размещены стойки с полезной для велосипедистов информацией. Члены комиссии проекта "Твой бюджет" согласились с доводами Сергея. Первая перехватывающая велопарковка появится возле станции метро "Электросила".

Экономика Транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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