В Петербурге появятся перехватывающие велопарковки

Рядом с петербургскими станциями метро начнут строить перехватывающие велосипедные парковки. С этим предложением житель Московского района Семен Белугин стал одним из победителей проекта "Твой бюджет-2019". Теперь его идея будет воплощена в жизнь за счет казны города.

Дело в том, объясняет Семен Белугин, что многие петербуржцы были бы рады пользоваться велосипедами в качестве транспорта "последней мили", преодолевая на них расстояние в несколько километров от метро до дома и наоборот. Но вот беда - безопасно оставить велосипед возле метро почти невозможно. Кое-где имеются так называемые велофиксаторы, но, как говорят горожане, пользоваться ими очень неудобно. Вплоть до того, что можно повредить транспортное средство. Подчас проще пристегнуть его к ограждению, однако правила метрополитена запрещают парковаться у неприспособленных конструкций.

- В планах города до 2030 года обустройство внутрирайонной сети велодорожек, это приведет к еще большей локальной велосипедизации. Но в планах нет велопарковок у большинства станций метро. Что будет доставлять (и уже доставляет) большой дискомфорт жителям, - констатирует Семен Белугин. - Отсутствие комфортных мест у метро снижает лояльность граждан к передвижению на велосипеде.

Его проект предлагает оборудовать просторные перехватывающие велопарковки с большими дугами и навесом. У комплексов будут размещены стойки с полезной для велосипедистов информацией. Члены комиссии проекта "Твой бюджет" согласились с доводами Сергея. Первая перехватывающая велопарковка появится возле станции метро "Электросила".