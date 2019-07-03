В Петергофе появится бесплатная парковка для туристических автобусов

Автостоянка возле государственного музея-заповедника "Петергоф" станет бесплатной для туристов, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Вопрос доступности туристских объектов обсуждался на совещании правительства города, которое прошло под руководством врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Действующий градоначальник отметил, что в прошлом году Петербург принял 8 миллионов туристов, в перспективе их число должно вырасти до 12 миллионов.

Чтобы принять такое количество путешественников, в городе должна быть модернизирована инфраструктура и организация стоянок играет здесь ключевую роль.

Музей-заповедник "Петергоф" является одним из самых посещаемых объектов в Петербурге, особенно в сезон фонтанов. Многие туристы приезжают сюда централизованно на экскурсионных автобусах. Но проблема в том, что многие турфирмы ради сохранения низких цен на экскурсии отказывались от официальной парковки музея-заповедника и парковали автобусы во дворах.

Местные жители настолько устали от этой ситуации, что обратились за помощью к Александру Беглову. Врио губернатора принял решение не вводить санкции в отношении организаторов экскурсий, а, наоборот, создал стимул, чтобы участники бизнеса оставляли автобусы на специально предназначенной для этого площадке.