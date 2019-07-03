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03.07.2019 14:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Две стороны маски

Текст: Руслан Мельников (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 143(7901)
В Петергофе появился необычный арт-объект. В парке Александрия, на аллее у Готической капеллы посетителей встречает огромная посмертная маска Пушкина. Высота экспоната "Вечность", открытие которого было приурочено к 220-летию со дня рождения Пушкина, - 3,8 метра.
Такой большой маску Пушкина еще не видели - почти четыре метра. Фото: Руслан Мельников Такой большой маску Пушкина еще не видели - почти четыре метра. Фото: Руслан Мельников
Такой большой маску Пушкина еще не видели - почти четыре метра. Фото: Руслан Мельников

Белая маска, в которой, пожалуй, больше не смерти, а спящей умиротворенности, словно парит над зелеными стрижеными газонами. Это произведение современного искусства, внедренное в историческое пространство Петергофа, уже вызвало неоднозначную реакцию. Но, как считают эксперты, такая скульптура в Александрии вполне уместна и оправданна.

Фото: Отдел по связям с общественностью ГМЗ "Царское Село"
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- В интернете появились самые разные отзывы: положительные, отрицательные и даже достаточно странные. Нас обвиняли чуть ли не в некрофилии, - говорит гендиректор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая. - Высказывались опасения за детей, которые увидят "Вечность". Но, как оказалось, детям скульптура нравится. И если рядом с ними будет умный педагог, то знакомство с ней пойдет лишь на пользу. В любом случае, когда вокруг произведения искусства возникает полемика, - это хороший признак. Гораздо хуже, если оно оставляет равнодушным.

Кстати, дома у Елены Кальницкой тоже висит посмертная маска Пушкина, и это никого не шокирует. А автор "Вечности" скульптор Григорий Орехов признался, что с маской поэта его многое связывает с раннего детства.

- Для меня маска Пушкина - нечто очень личное. Я родился в семье скульптора, у нас в столовой и мастерской висели посмертные маски разных людей. Эти образы я всегда воспринимал спокойно, у меня даже не было каких-то связанных с ними страшных снов. Более того, именно с маски Пушкина я учился лепить. Когда мне было лет семь-восемь, отец дал ее мне, чтобы я на основе этой маски пробовал создавать объемные произведения. Отец и сам часто обращался к образу Пушкина, и маска поэта всегда производила на меня глубокое впечатление. Мне просто захотелось передать эти чувства, - рассказывает Григорий Орехов.

Фото: Российское военно-историческое общество.
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Создание необычной скульптуры оказалось делом непростым. Три месяца работы с моделью, еще шесть месяцев - с самим арт-объектом в натуральную величину. Как выяснилось, при увеличении размеров маски многое видится иначе, чем на исходнике. А главной сложностью стала реализация эффектного авторского замысла: создать двойную маску из одного листа металла таким образом, чтобы оборотная ее сторона стала "негативом", в котором тоже были бы запечатлены черты лица Пушкина.

У российских скульпторов не имелось подобного опыта: в обычных скульптурах "изнанка" всегда закрывалась, и обучаться новой технологии пришлось у голландских мастеров. Зато эффект превзошел ожидания: внутренняя часть маски оказалась не менее впечатляющей, чем внешняя. Причем образ изнаночного "негатива", схватываемый невооруженным глазом, сильно отличается от того, что фиксируется на фотоснимке. А некоторые зрители даже говорят, что издали бывает сложно понять, где лицевая, а где обратная часть маски. Вблизи же маска, по их словам, оживает и словно сама наблюдает за зрителем.

Кстати

Общий вес композиции "Вечность" составляет две тонны, а вес маски - 600 килограммов. Толщина листа бронзы, из которого выполнена маска, - восемь миллиметров. Еще один миллиметр - это особое высокотехнологичное покрытие, которое защищает памятник от негативного воздействия окружающей среды.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Александр Пушкин
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