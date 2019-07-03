В Русском музее устроили "Арт-превращения"

Русский музей давно уже опроверг мнение, будто музеи - это лишь тишина залов. Сегодня здесь происходят события, которые иначе как авангардистскими не назвать.

Инклюзивный проект "Арт-превращения" объединил на поляне за Михайловским дворцом десятки современных профессиональных художников и обитателей психоневрологических интернатов, людей с особенностями, а также обыкновенных прохожих, которые захотели попробовать свои силы в необычном творчестве: создать из подручных материалов коллекцию костюмов. Да не просто нарядов для подиума, а таких, чтобы они отражали 120-летнюю историю Русского музея.

Рулоны пленки, фольга, скотч, степлер, ватманская бумага - из этого подручного материала рождаются фантастические образы.

Художница Ирина Дудина пленена Малевичем. Вместе с Еленой Филипповой они мастерят костюм "Крестьянки" - цветное расквадраченное платье. Вроде и не точная копия картины мастера, но явная реплика его образов. Елена признается: она, товаровед-организатор по специальности, наверное, никогда бы не занялась художеством, если бы не несчастье. В 45 у нее случился инсульт. Инвалидность превратила Елену в пенсионерку и... освободила время для творчества. Сейчас в студии при психоневрологическом диспансере она занимается и пэчворком, и театральным искусством.

А Александр Нехорошев - инвалид по зрению. Несмотря на свой недуг, умудряется рисовать, писать масляными красками и акварелью. Здесь, в проекте, он - наряду с художниками Ириной Васильевой и Иваном Сотниковым - главный консультант по созданию рыб и русалок. Почему именно эти персонажи?

- Так ведь вон сколько водоемов окружает Михайловский сад! - поясняют мне. - Наверняка там все эти существа в изобилии водятся.

Совсем необычное "приношение музею" решили сделать в группе, которой руководят Мария Аристова и ее коллеги из объединения "Художники пишут Петербург". Из плотного белого ватмана они склеили трубы-колпаки, которыми украсили головы своих моделей, превратив их в колонны Росси, а обрезки ватмана, украсившие эти "колонны", очень достоверно изобразили изящество дворцовых капителей.

Вообще фантазировать на тему бытования Русского музея оказалось очень соблазнительно. Например, одно из подразделений музея, Летний сад, в этом году отмечает солидный юбилей - 315 лет. Ну как не поздравить с датой именинника? Группа под руководством митьков сфокусировалась на самом любимом памятнике Летнего сада - скульптуре дедушки Крылова. Все костюмы - персонажи его басен.

Группа под руководством художника Олега Яхнина сосредоточилась на русском авангарде.

- Хотя мы с ребятами делаем костюмы итальянской комедии дель арте - Пьеро, Коломбину, Арлекина, - все они должны получиться такими, словно фантазировать над ними взялся Кандинский или Малевич, - поясняет Наталья Зазерская, на ходу конструируя и перестраивая наряды.

А сообщество "Колдовских художников", убежденное, что Русский музей в недалеком будущем прирастет их работами, не стали обращать свои взоры в далекую историю.

- Русский музей и сегодня нередко выставляет в своих экспозициях наши работы, - говорит Николай Васильев. - Так почему бы не пофантазировать на футуристическую тему, про будущее музея?

Сказано - сделано. И вот уже целый взвод инопланетян самого неописуемого образа является из-под рук художников.

Завершилась работа мастерских, в которых, к слову сказать, приняло участие более 150 человек, театрализованным дефиле.

- Русский музей уже двадцать лет является одним из немногих музеев нашей страны, в котором разные специалисты - арт-терапевты, психологи, художники, искусствоведы - проводят работу, направленную на создание действительно открытой и доступной для всех культурной среды, - подводят итог устроители праздника.