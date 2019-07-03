В Санкт-Петербурге обсудили возможности парламентской дипломатии

Союзное государство может служить примером практической реализации наиболее глубоких форм интеграции суверенных держав на пространстве СНГ в сочетании с уважением национальных интересов. Это отметили участники слушаний "Роль парламентской дипломатии в решении актуальных вопросов международной повестки дня", которые состоялись в Петербурге по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и Парламентской ассоциации ОДКБ.

- Идея подобных мероприятий - усиление интеллектуализации общества, - сказал председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Сергей Рахманов. - В современном мире возрастает опасность конфликтов, копятся экологические проблемы. Большая опасность - потеря мировоззрения, размытость точек зрения.

В итоговой резолюции участники слушаний призвали органы исполнительной власти шире использовать их ресурсы для "решения проблем современного мира, включая вопросы военной безопасности, разрешения конфликтов и постконфликтного урегулирования, повышения роли национальных парламентов в преодолении угроз международного терроризма, в борьбе с нелегальной миграцией, перевозкой наркотиков и оружия, в противодействии организованной преступности, гармонизации подходов суверенных государств к решению социально-экономических и гуманитарных проблем, представляющих интерес для всего человечества". Россия и Беларусь выступили инициаторами проведения слушаний именно потому, что на территории Союзного государства реализована работающая модель интеграции и отстаивания национальных интересов не в ущерб партнерам, а в интересах сотрудничества.

Каждая страна выработала свою систему, и не всегда позиции совпадают - это и надо согласовывать

- Мы организовали эти слушания не потому, что у нас больше проблем, чем у других, а потому, что мы видим эти проблемы глубже и хотим, чтобы они решались, - пояснил Сергей Рахманов. - Мы самые близкие на постсоветском пространстве, мы лучше понимаем друг друга. И заботимся не только о собственных интересах, но интересах всех тех, кто рядом с нами.

Эксперт подчеркнул, что в отношениях России и Беларуси наступил период, когда требуют согласования и детальной проработки не просто договоры о намерениях, а стратегии развития, промышленной политики, сотрудничества в области науки и технологий.

- Каждая страна выработала свою систему, и не всегда позиции совпадают - это и надо согласовывать, - отметил Сергей Рахманов. - Мы создаем модель отношений, которая будет реализована в более широком формате. И на территории ЕАЭС, и в отношениях с партнерами за пределами постсоветского пространства.