В старинном городе Светлогорске, расположенном на побережье Балтийского моря, прошло необычное для этих мест мероприятие. Туда, куда зачастую приезжают только туристы, прибыли адвокаты из разных стран мира. На VII Международной научно-практической конференции они обсудили вопросы адвокатской этики, внедрения цифровых технологий в свою деятельность, а также защиты прав адвокатов и укрепления авторитета корпорации.

У адвокатур разных государств много общих проблем. В первую очередь это трудности, связанные с реализацией принципа состязательности и равенства закрепленных в законе. Не секрет, что адвокат, осуществляя защиту в суде, использует несколько инструментов, например, адвокатский запрос и опрос гражданина с его согласия. Кроме этого, он может привлекать экспертов, обладающих специальными знаниями. Если первые два инструмента понятны простому человеку, то особенности привлечения экспертов и их роли в процессе мы попросили разъяснить. Вице-президента Федеральной палаты адвокатов Светлану Володину.

Случается, что защитников незаконно обыскивают, а иногда им даже не дают присутствовать на самом судебном процессе

Экспертное мнение - это самый действенный механизм в процессе защиты, считает Светлана Володина, но даже он не дает стопроцентную гарантию успеха. В подтверждение этим словам она рассказала случай из собственной практики.

Пять лет назад она защищала известную блогершу, которую обвиняли в порче телевизионной аппаратуры.

Съемочная группа поджидала женщину возле ее дома, чтобы получить комментарий. Но блогерша категорически отказалась от интервью. Корреспонденты с включенной камерой активно провоцировали инцидент. Не выдержав натиска, дама выдернула микрофон из камеры оператора, чтобы остановить съемку. Которая от этих действий не прекратилась и звук не исчез. Но в итоге ее обвинили в порче техники и потребовали компенсацию - полмиллиона рублей.

Адвокат героини тех событий привлекла к делу экспертов. Видеокамера была популярной марки, поэтому взять заключение в техническом центре производителя не составило труда. Специалисты заявили, что после изъятия микрофона качество изображения и звука не меняется и матрицу это не портит. Но суд экспертам не поверил и встал на сторону телекомпании.

Блогершу обязали выплатить компенсацию и назначили год исправительных работ по месту работы.

"Адвокату обязательно нужно использовать специальные знания, но не всегда это приводит к положительному результату", - пояснила Светлана Володина. История показывает, что даже опытный защитник может быть не услышан судом и следствием. Что же говорить о случаях, когда работе адвоката мешают целенаправленно? Так, вызывая на допрос адвоката, следователи пытаются сделать из него свидетеля. То есть убрать слишком активного защитника из дела. Чаще всего под предлогом проверки защитника просят посмотреть документы, а затем предлагают оформить протокол.

Случается, что защитников незаконно обыскивают, а иногда им даже не дают присутствовать на самом судебном процессе. Здесь дежурный аргумент - нарушение дисциплины. По сути, их удаляют за активную работу.

Одним из таких ярких примеров стало дело адвокатов Зломновых. Осенью прошлого года Михаил и Андрей Зломновы защищали своего родственника Павла. Его обвиняли в незаконном обороте оружия. Но следователь посчитал, что представители подсудимого "слишком заинтересованы", и захотел отстранить их от дела. Не вышло. Тогда 27 декабря 2018 года против них возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти.

Самое интересное, что узнали об этом адвокаты позже. Оказывается, они оскорбляли следователя. При этом ни в одном документе не сказано, как именно юристы его оскорбили. Защитников отстранили от дела. И только через четыре месяца упорной борьбы суд признал отвод незаконным.

У этой истории счастливый конец, в отличие от другого дела. Оно длится уже почти два года. Главу адвокатской коллегии арестовали этой весной. Его обвиняют в получении чрезмерного гонорара. Следствие считает, что юрист десять лет назад завысил цену своих услуг. Тем не менее по результатам проведенного конкурса договор с ним не только был заключен, но и неоднократно продлевался и действовал до декабря 2018 года.

Все адвокатское сообщество встало на защиту коллеги. За него лично поручились президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, многие президенты региональных палат, все члены совета и большинство квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области, в которой он состоит. Российская адвокатура хотела внести за коллегу залог. Но суд не согласился и оставил 60-летнего адвоката, доктора юридических наук, председателя Союза юристов Москвы в СИЗО.

По сути, любой адвокат может оказаться в такой же ситуации. Статистика показывает: число возбужденных уголовных дел против адвокатов увеличивается с каждым годом.

Советник ФПА России Нвер Гаспарян в своем выступлении на конференции предложил усилить работу региональных комиссий по защите прав адвокатов и создать такие комиссии в палатах, где они пока не образованы, с тем чтобы адвокаты в любой момент могли обратиться туда за помощью.

В свою очередь, адвокат из Краснодарского края Алексей Иванов проанализировал практику удаления адвокатов из зала суда. По его словам, из чрезвычайной такая практика становится обыденным явлением. Да, пока подобных случаев относительно немного, но тенденция опасная. Эксперт видит в этом одну из форм воспрепятствования адвокатской деятельности. Ведь, как он обратил внимание, из зала судебного заседания удаляют не всех участников судебного процесса, а лишь адвокатов и их подзащитных. Поэтому Алексей Иванов считает необходимым конкретизировать соответствующие нормы УПК: предусмотреть, чтобы в судебном решении было указано, за какие именно действия удаляется адвокат, и закрепить срок удаления; перечислить случаи, когда он может быть удален до конца судебного разбирательства; закрепить порядок судебного обжалования и обязанность суда информировать адвокатские палаты.