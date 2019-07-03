В Калмыкии два человека погибли в ДТП

На 276-м километре федеральной автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба МВД по Калмыкии.

По предварительной версии, 26-летний житель Саратовской области выехал на машине ВАЗ-2114 на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Lada Largus.

За рулем автомобиля Lada находился 61-летний житель Юстинского района Калмыкии. В результате ДТП мужчина и его пассажирка скончались на месте.

Водитель и пассажир ВАЗ-2114, а также трое взрослых и ребенок, ехавшие в Lada, госпитализированы с различными травмами средней тяжести.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.