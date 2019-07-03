Глава Адыгеи стал участником форума "Производительность 360"

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принимает участие в федеральном форуме "Производительность 360", посвященном обсуждению актуальных вопросов повышения производительности труда в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Форум проводится в Нижнем Новгороде уже во второй раз Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и Госкорпорации "Росатом". На этот раз его участниками стали около 600 человек: руководители федеральных структур, отраслевые министры, главы госкорпораций, губернаторы и директора крупных предприятий.

Сегодня в программе мероприятия запланировано рассмотрение лучших практик по отраслям, а также пленарное заседание с участием первого заместителя руководителя администрации президента страны Сергея Кириенко, первого заместителя председателя правительства - министра финансов РФ Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона.

На различных площадках форума пройдут обсуждение вопросов реализации национального проекта в регионах, презентация лучших практик и новаторских решений по направлениям: промышленность, поддержка занятости, образование, здравоохранение и госуправление.

Также намечено посещение предприятий Нижнего Новгорода, успешно внедряющих принципы бережливого производства.