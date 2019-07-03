Какие открытия ожидают астрономы

Руководитель обсерватории Южного федерального университета Михаил Невский рассказал корреспонденту "РГ-Неделя" о том, какие открытия в астрофизике считаются самыми важными и где, наконец, инопланетяне?

Михаил Юрьевич, какие открытия сейчас считаются самыми важными в астрофизике?

Михаил Невский: Главная научная сенсация - открытие гравитационных волн, подтвердившее теорию относительности Эйнштейна. Они искажают пространство-время рядом с массивными небесными телами, словно рябь на воде. Ученые зарегистрировали волны, образовавшиеся в результате столкновения двух черных дыр, которое произошло 1,3 млрд лет назад. И вот это колебание пространства дошло до нас. Как это осмыслить? Мы пока только на пороге эры астрономии гравитационных волн. Уловив эти волны, мы, возможно, откроем невообразимые космические явления и сформируем иные представления о мире. А еще астрономов волнуют галактики. Выяснилось, что в центре нашей галактики Млечный путь гигантская черная дыра. До недавнего времени черные дыры считались чуть ли не экзотикой, а оказалось, что они образуют ядра большинства галактик. Жуткая красота! Еще одна серьезная тема - происхождение Вселенной. Мир, возможно, наполнен кипящим физическим вакуумом, в котором возникают и гибнут пузыри - Вселенные, они разного типа и с разными физическими законами.

Озабочены ученые и поиском экзопланет. Это планеты, расположенные на "правильном" расстоянии от своего светила, чтобы было не слишком жарко и не слишком холодно. Там должна быть твердая поверхность и, хорошо бы, вода. Одним словом, они должны походить на Землю. Лет 20 назад мы еще не знали, уникальна ли наша Солнечная система, а сейчас найдены более 4 тысяч планетарных систем и около 600 напоминающих Солнечную. Нет, ни о каком переселении человечества речь не идет, эти планеты безумно далеки от Земли. Нами движет любопытство, мы хотим понять, как зарождалась жизнь. Возможно, жизнь не случайна и возникает везде, где только складываются подходящие условия.

Ну а инопланетяне-то где?

Михаил Невский: Боюсь, что только в наших умах. За десятки лет наблюдений я ни разу ничего подобного не встречал, как и мои коллеги. Нас окружает пустота. Вселенная не просто большая, она невообразимо огромная. Даже самая близкая к нам галактика - туманность Андромеды - расположена на расстоянии 2,52 миллиона световых лет. То есть мы видим ее такой, какой она была примерно 2,5 миллиона лет назад, столько идет до нас ее свет. Как она выглядит сейчас узнать невозможно, и это справедливо для всех объектов дальнего космоса. В таких временных рамках очевидно, что пока развивается наша цивилизация, другая уже погибла или еще не зародилась. Мы просто расходимся друг с другом во времени. Катастрофически не совпадаем. Есть еще теория Большого фильтра, по которой существует некая неизвестная причина, вызывающая гибель цивилизаций, дошедших до определенного уровня. Теорий, объясняющих, почему мы одни, масса. Сколько было предпринято бесплодных попыток, чтобы обнаружить разумных существ, а человек все равно ищет собратьев. Сейчас мы нацелились на шаровые скопления, в них сосредоточено до полумиллиона звезд. Астрономы пытаются услышать идущие оттуда искусственные сигналы. Отдельные сигналы действительно получены, но они не повторяются и нет никакой возможности доказать их "разумность".