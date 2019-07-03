Совет директоров ПАО "Кубаньэнерго" (оказывает услуги под брендом "Россети Кубань") возглавил Александр Гаврилов, более 10 лет занимавший пост генерального директора компании. Он имеет огромный профессиональный опыт и хорошо знаком со всеми проблемами и задачами, которые стоят перед электросетевым комплексом региона.

Среди крупнейших проектов, реализованных под руководством Александра Гаврилова в кубанской энергетике, - масштабная реконструкция энергосистемы Сочи к зимней Олимпиаде, подготовка к гонкам серии "Формула-1", чемпионату мира по футболу, создание энергетической инфраструктуры для бесперебойного энергоснабжения ежегодных политических, культурных и спортивных мероприятий международного и всероссийского уровней, которые проходят в городе-курорте.

Компания, контролирующая 90 тысяч километров линий электропередачи на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, продолжит курс на модернизацию и цифровизацию кубанской энергосистемы.

"На Кубани созданы все необходимые условия для цифровой трансформации инфраструктуры и построения современного сетевого комплекса, который будет отвечать существующим и перспективным требованиям различных категорий потребителей, а также станет базисом для дальнейшего социально-экономического развития региона в эпоху четвертой промышленной революции", - отметил Александр Гаврилов.

У ПАО "Кубаньэнерго" имеются серьезные достижения на этом пути. В марте 2019 года на Таманском полуострове введена в эксплуатацию уникальная подстанция "Порт", где внедрены цифровые технологии. Команду на ее запуск 18 марта 2019 года дал президент страны Владимир Путин. Эта подстанция, аналогов которой на юге России нет, призвана обеспечить в полном объеме потребности в электроэнергии крупных транспортных объектов для сообщения между Таманским полуостровом и Крымом - железной дороги и сухогрузного порта Тамань.

Уже есть планы строительства новых подстанций с цифровой начинкой. Среди ключевых задач электросетевого комплекса Кубани, которые видит Александр Гаврилов, - повышение надежности энергоснабжения потребителей, чему будут способствовать ввод новых мощностей, строительство современных и реконструкция существующих питающих центров в регионе. Реализации этих планов поможет также построение высокотехнологичной, современной, а главное, "умной системы" электрических сетей.