На Кубани продавцов шаурмы оштрафовали на 4,2 млн рублей

В Краснодарском крае с начала года специалисты Роспотребнадзора проверили 217 точек, в которых готовят быструю уличную закуску - шаурму. Как выяснилось, в летний сезон во всех ларьках грубо нарушались санитарные условия. Об этом сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани.

- Владельцы точек питания не смогли представить документы на мясную продукцию, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Были нарушены сроки годности и условия хранения товара, не предусмотрены условия для обработки и приготовления продуктов питания. В итоге вынесено 431 постановление об административном правонарушении на общую сумму 4,2 миллиона рублей, - рассказала руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Мария Потёмкина.

В результате этих мероприятий деятельность 59 ларьков была приостановлена. От работ отстранили продавцов, которые работали по сомнительным трудовым соглашениям и без санитарных книжек. Проверки будут продолжены. К работе планируется привлечь сотрудников полиции.