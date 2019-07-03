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03.07.2019 11:39
Проект: В регионах

Начинающие волгоградские фермеры получат гранты

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
47 начинающих фермеров из 15 районов Волгоградской области получат гранты на сумму 112,2 миллиона рублей по итогам конкурса на предоставление поддержки для развития бизнеса в АПК.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

По информации пресс-службы администрации региона, изначально заявки на участие подали 99 фермеров, 60 из них прошли во второй тур, в ходе которого эксперты рассмотрели представленные бизнес-планы. Каждый претендент защитил свой проект по развитию хозяйства. Наиболее активны были представители Среднеахтубинского района - сразу 11 предпринимателей оттуда прошли во второй тур.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Наибольшее число баллов получил Дашдамир Байрамов из Быковского района, планирующий заняться молочным скотоводством. Аналогичным бизнесом намерены заниматься Екатерина Ершова из Среднеахтубинского района и Павел Варламов из Октябрьского. А вот быковский фермер Николай Адресов нацелен на разведение крупного рогатого скота.

Ранее прошел региональный конкурс семейных животноводческих ферм. Восемь крестьянско-фермерских хозяйств из Кумылженского, Палласовского, Камышинского, Светлоярского, Дубовского, Николаевского и Клетского районов получат на развитие в общей сложности 60,4 миллиона рублей.

Так, например, Дмитрий Андреев из Клетского района планирует приобрести более 30 коров, доильную установку, а также построить новый ангар для хранения сена и сенажа. Камышинскому фермеру Владимиру Фрицлеру грант поможет обновить сельскохозяйственную технику. Палласовский животноводу Вячеслав Соснин хочет расширить на 90 голов поголовье разводимой казахской белоголовой коровы.

Фото: iStock
В Волгоградской области простимулируют развитие животноводства

Еще в 2014 году губернатор Андрей Бочаров обозначил развитие АПК в качестве одного из приоритетов в работе региональной власти. До 60 процентов общего объема сельхозпродукции региона сегодня дают малые формы хозяйствования. Поголовье крупного рогатого скота в области за последние пять лет возросло на 30 процентов, овец - на 18, птицы - на 51. За это время поддержку получили примерно 400 фермеров и кооперативов.

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с 2019 года волгоградцы могут принять участие в конкурсе "Агростартап". Подать заявку сможет как крестьянско-фермерское хозяйство, зарегистрированное в 2019 году, так и граждане, имеющие бизнес-план. На реализацию инициатив программой дополнительно предусмотрено более 80 миллионов рублей.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – регион побед
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