После возвращения полуострова в состав РФ в регионе закрылась программа заместительной терапии для наркозависимых. А в 2015 году вступил в силу федеральный закон N 313, который наделил суд правом обязать наркоманов проходить лечение и реабилитацию. Как эти меры повлияли на ситуацию в Крыму, узнавала корреспондент "РГ".

Зависимость или терапия?

К 2014 году, по данным Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), наркопотребителей на 100 тысяч населения на полуострове было в два раза больше, чем в целом по России. Одна из причин - заместительная метадоновая терапия, которая действовала на Украине. Ее суть была в гуманном "лечении": наркоманам легально выдавали заменители героина в таблетках. При переходе в правовое поле РФ отказ от такого метода вызвал много споров среди медиков и общественников.

- После того, как Крым отказался от заместительной терапии, было много шума и в первую очередь политического. Поток лжи о пользе заместительной терапии, несчастных пациентах - это чистой воды политика. Самая большая беда заместительной терапии - это то, что она лишает человека возможности вернуться к нормальной жизни без наркотиков, - поясняет главрач Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик. - Это была вакханалия в распространении наркотических препаратов, которую лоббировали заинтересованные фонды. Изначально все программы финансировал глобальный фонд, но со временем это бремя переложили на плечи бюджета. За пять лет мы увидели, что отказ от заместительной терапии был правильным.

Подтверждает это и статистика. Число крымчан, имеющих наркотическую зависимость, остается стабильным в течение последних трех с половиной лет. По данным главного внештатного психиатра-нарколога министерства здравоохранения РК Марины Шоренко, в Крыму по состоянию на 1 апреля 2019 года людей с диагнозом "синдром зависимости от употребления наркотика" насчитывалось более четырех тысяч. Лиц, которые употребляют какие-то наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, но у них еще нет зависимости - более пяти тысяч человек.

Лечение по суду

Еще одно нововведение, несомненно положительно повлиявшее на число наркозависимых в регионе - вступление в силу 25 мая 2015 года ФЗ N 313, который наделил суд правом обязывать совершивших административные правонарушения проходить диагностику, профилактику, лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.

РК с 2015 года находится на лидирующих позициях по количеству судебных решений, возлагающих эту обязанность на наркозависимых. По словам заведующего отделением дневного стационара Крымского научно-практического центра наркологии Михаила Тульчина, с каждым годом увеличивается число пациентов, поступивших по решению суда. В 2015-м таких было 43 человека, в 2016 году - 67, в 2017-м - 226, в 2018 году - 324 человека, за шесть месяцев 2019 года - 135 человек.

По данным Тульчина, 15-20 процентов пациентов, направленных на лечение, не проходят его. Так в 2018 году выписаны из центра за уклонение 35 человек, за шесть месяцев 2019 года - 23 человека.

Исполнение закона происходит так: употребляющий наркотики попадает в поле зрения полиции, его ставят на учет и направляют дело в суд. А затем - в Научно-практический центр наркологии.

Заместитель начальника УКОН МВД по РК Виктория Иванова рассказала, что на учете состоят более 1,5 тысячи человек, отправленных судом в медучреждения. Также на учете состоят 133 наркозависимых, находящихся в местах лишения свободы.

Виктория Иванова отметила, что есть проблемы с исполнением решений суда у тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах. Люди не могут добраться до места лечения из-за отсутствия денег.

Социальную реабилитацию наркозависимых проводят и общественные организации. Год назад с участием специалистов Научно-практического центра наркологии и АНО "Независимость" разработана программа лечения, реабилитации и ресоциализации для тех, кого суд обязал сделать это. Таких проектов, по словам директора АНО Арсена Исмаилова, нигде больше в России нет.

Лечением и реабилитацией в Крыму занимаются государственные медучреждения. Но в спектре их услуг нет социальной реабилитации. Эту услугу можно получить только в частных центрах или в общественных организациях.

- Мы организуем досуг, проводим лекции по личностному росту, консультируем родных наркозависимых, - говорит Арсен Исмаилов.

Летом для подопечных "Независимости" организуют поездки на море, вылазки на природу. А осенью и зимой в программе есть спортивные игры, соревнования по футболу и настольному теннису. Более 100 человек вовлечены в процесс социальной реабилитации за в этом году.

Контакты

ГБУЗ РК "Крымский научно-практический центр наркологии": г. Симферополь, ул. Февральская, 13, тел + 7(3652) 258-076 - по вопросам госпитализации. Сайт: http://knpcn.ru/

МВД по Республике Крым. Передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков: +7 (3652) 734-613.

Комментарий

Ольга Мазуренко, руководитель аппарата антинаркотической комиссии Республики Крым:

- В коммерческих центрах реабилитационные услуги платные. Наркозависимые и их родственники могут обращаться в государственные учреждения, их в Крыму два. Это Крымский научно-практический центр наркологии и Центр социальной адаптации (в Бахчисарайском районе).

При антинаркотической комиссии создана межведомственная рабочая группа, которая проводит квалификационный отбор частных центров, но эти организации должны добровольно обратиться к нам, чтобы получить заключение о возможности организации социальной реабилитации. К сегодняшнему дню рабочая группа провела квалификационный отбор только четырех таких центров, но ни один из них полностью не соответствует утвержденным антинаркотической комиссией критериям. Например, у них отсутствуют условия для проведения трудотерапии, в основном там люди занимаются с психологом.

Кстати

За пять месяцев 2019-го правоохранители изъяли в Крыму из незаконного оборота почти 21 килограмм наркотиков и психотропных веществ. По материалам правоохранительных органов по фактам незаконного оборота наркотиков возбуждено 841 уголовное дело, в том числе 537 тяжких и особо тяжких наркопреступлений. В 2018 было зарегистрировано 2314 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Тяжкие и особо тяжкие - 1226 преступлений.

Правоохранители также отмечают, что в РК фигурантами уголовных дел, возбужденных по фактам сбыта наркотиков через интернет, чаще становятся молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Фигурантами более чем в 70 процентов уголовных дел выступают мужчины.

Наиболее криминогенным по линии распространения наркотиков являются Симферополь, Ялта и Евпатория.