Скульптуры Кокорина и Мамаева пополнили подводный музей в Анапе

На полуострове Большой Утриш, недалеко от Анапы, аквалангисты установили в подводном музее новую скульптуру - "мечтающих выйти на свободу" скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Увидеть композицию можно на глубине 8-10 метров под руководством опытного инструктора.

- Мой внук занимается футболом, я тоже люблю этот вид спорта, поэтому захотелось запечатлеть его таким необычным образом. Поклонники игры после подводной экскурсии в один голос признаются, что удивлены увиденным, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель дайвцентра "Утриш" Павел Гуревич. - Выкрашенные в золотой цвет бетонные фигуры игроков весят почти две тонны, выполнил их местный скульптор, и для погружения экспоната потребовалась сложная спецоперация.

Скульптура на дне Черного моря привлекает внимание не только своими габаритами. На бетонной плите, окруженной густыми водорослями, Кокорин и Мамаев разыгрывают мяч… А за их спинами покачивается табличка с лаконичной надписью "Свободу Кокорину и Мамаеву!". Вот такой своеобразный ответ на ситуацию с известным делом игроков "Зенита" и "Краснодара", которые осуждены судом за хулиганство и вскоре отправятся отбывать срок в исправительную колонию.

Подводный музей на Утрише появился в 2009 году. Все началось с якорей - в окрестностях дайверы находили кованые "кошки" со старинных парусников. Затем к экспозиции присоединились бюсты Ленина и Сталина, статуи Посейдона и Кентавра. Есть тут и героиня фильма "Челюсти" - пластиковая акула в натуральную величину. Всего музей включает более 30 экспонатов. А совсем скоро туристы смогут увидеть на дне настоящую противотанковую пушку - "сорокапятку" - времен Великой Отечественной войны.