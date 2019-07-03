Туристы назвали лучшие города для курортных романов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru с помощью опроса узнал у туристов, какой черноморский город больше всего подходит для курортного романа и поисков своей половинки.

Исследование показало, что 41 респондентов считают Ялту лучшим городом для романтических знакомств. Далее с 14 процентами следует Сочи и Витязево под Анапой. Замыкают топ-пять с девятью процентами Геленджик и Феодосия.

Накануне мэр Ялты Алексей Челпанов сообщил, что с начала 2019 года курортную столицу Крыма посетили с начала года 175 тысяч человек, что на 12 процентов превышает прошлогодние показатели.