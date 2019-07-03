У волгоградских пенсионеров появились персональные помощники

В Волгоградской области более двух тысяч пожилых жителей и инвалидов стали получать услуги по долговременному уходу в новом формате: в приоритете помощь на дому.

Только за последние четыре месяца к системе присоединились свыше 250 человек, сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, около 1200 человек выбрали технологию "Персональный помощник": за гражданином закрепляется социальный работник, который ежедневно приходит к нему на дом, готовит пищу, покупает продукты, проводит уборку, следит за приемом лекарств. Также активно развиваются служба сиделок, сопровождаемое проживание, социальные семьи, отделения дневного пребывания - пенсионеров привозят на несколько часов в социальные учреждения, где открыты специальные группы. Там они общаются со сверстниками, для них проводят реабилитационные мероприятия. А ночуют они по-прежнему дома.

Услугами соцработников на бесплатной основе пользуются почти три тысячи жителей региона - те, чей среднедушевой доход не превышает 1,7 величины прожиточного минимума. Предложение повысить коэффициент внес губернатор Андрей Бочаров: в результате дополнительная помощь стала доступна для более чем 16 тысяч человек. Специалисты социальной защиты населения и системы здравоохранения продолжают выявление пенсионеров и инвалидов, которые нуждаются в долговременном уходе.

Новые формы работают в 19 районах области, к 2020 году они будут применяться на территории всего региона.

Работа продолжается в рамках национального проекта "Демография" и приоритетного регионального проекта "Старшее поколение". Активно вовлекают и родственников пожилых людей. В частности, они проходят курсы по уходу за стариками. Консультации проводятся как очно, так и по видеосвязи.

Дополнительное обучение организовано для сотрудников соцучреждений. Участниками программы уже стали более 400 человек. Эту практику решено также распространить при поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья.Такая социальная политика способствовала увеличению средней продолжительность жизни до 73,5 лет - по этому показателю субъект занимает первое место в ЮФО.

- Социальные службы решают важные задачи, оказывая поддержку разным категориям населения. У нас сформирована хорошая база, которая позволит эффективно выстраивать дальнейшую работу, - считает заместитель губернатора Зина Мержоева.