В Краснодаре отменили льготный проезд для школьников и студентов

В столице Кубани в очередной раз подняли цены на проезд пассажиров в общественном транспорте - с 26 до 28 рублей. Изменения коснулись поездок в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах. И вместе с тем неожиданно отменили льготный проезд для школьников и студентов на все время летних каникул. Такое непопулярное решение власти объяснили увеличением объема перевозок учащихся... и бюджетных расходов.

- Это вынужденная мера, так как многие годы льготные проездные действовали только в трамваях и троллейбусах, а с мая 2019 года мы распространили данную социальную поддержку на муниципальные автобусы. Однако с ростом населения в городе соответственно увеличилось и количество школьников, поэтому у нас на 30 процентов выросли объемы перевозок и расходы бюджета.

Далеко не все ребята уезжают летом из города, многие остаются дома, поэтому тариф в 28 рублей станет ощутимым для кошелька родителей

Если в прошлом году расходы составляли 78 миллионов рублей, то в этом прогнозируем 120 миллионов. Хочу напомнить, что предоставление льготы на проезд учащимся согласно 131-ФЗ не обязанность, а право органов местного самоуправления. И так как занятия и экзамены заканчиваются к 30 июня, то было принято решение - до первого сентября льгота будет "заморожена", - комментирует заместитель директора департамента транспорта Краснодара Галина Шешина.

Сейчас в городе, по официальным данным, учатся 150 тысяч школьников и 82 тысячи студентов. Далеко не все ребята разлетаются по летним лагерям или уезжают в станицы к бабушкам, многие остаются дома, поэтому новый тариф в 28 рублей станет ощутимым для родительского кошелька.

- Во время летних каникул дети все равно продолжают посещать школьные лагеря, кружки и секции, парки. Льготные проездные хоть незначительно, но все-таки помогали сэкономить небольшие средства в семейном бюджете. На самом деле многодетные родители пользуются малым количеством льгот, а эта новая мера к тому же вступает в разрыв с призывами государства стимулировать демографию, - считает председатель городского Союза многодетных семей "Кубанская семья" Светлана Недилько.

Правда, руководство МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" заверило, что с нового учебного года стоимость льготных транспортных карт для учащихся останется без изменений: 50 поездок будут стоить, как и в настоящее время, 800 рублей, 75 поездок - 1050 рублей.

Кстати, это уже не первая попытка местных властей "оздоровить" напряженный бюджет, возложив транспортные расходы на плечи жителей.

Еще в январе 2016 года на Кубани разразился огромный скандал в связи с отменой льготного проезда для большинства краснодарских пенсионеров. После многочисленных сходов пожилых граждан и встречи инициативной группы с губернатором региональный парламент внес поправки в краевой закон "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда", возвращающий льготы пенсионерам и всем остальным категориям граждан, чей доход не превышает двойного прожиточного минимума - сегодня он составляет 8868 рублей.