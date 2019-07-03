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03.07.2019 09:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове сообщнику Басаева вынесут приговор по делу о терактах

Текст: Роман Мерзляков

Северо-Кавказский окружной военный суд 5 июля огласит приговор предполагаемому члену банды Шамиля Басаева, обвиняемому в причастности к серии терактов во Владикавказе.

Уголовное дело, слушание которого идет с конца марта, заведено по трем статьям: "Участие в устойчивой вооруженной группе", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "Террористический акт". Потерпевшими признаны 97 человек. В ходе прений прокурор просил назначить фигуранту дела 20 лет колонии строгого режима. Подсудимый свою вину не признает, сообщает РИА Новости.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
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По данным следствия, инкриминируемые преступления были совершены в 2005-2006 годах. Так, обвиняемый в составе банды Басаева обстрелял подстанцию "Владикавказ-2" в Северной Осетии реактивными противотанковыми гранатами с использованием часовых механизмов. В результате обстрела никто не пострадал. Также он устроил взрыв у входа в клуб игровых автоматов "Игросервис" во Владикавказе, где находилось более 15 человек. Никто из них также не получил ранений.

Как установили следователи, в этот же день бандиты взорвали бомбу у другого клуба "Честная игра", а через минуту сработало второе устройство, установленное на выходе из помещения. В результате погибли три человека, 25 граждан получили телесные повреждения.

Далее, по информации СК, бандиты произвели подрыв трех кустарных бомб во Владикавказе и в Пригородном районе республики. Обошлось без жертв и пострадавших.

В 2010 году обвиняемый по фальшивому паспорту выехал за границу и пытался легализоваться в странах Европы. В 2011 году его задержали в Словакии, а в июле 2018 года экстрадировали в Россию.

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