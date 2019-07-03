В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров

Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

У 44-летней сочинки развилась опухоль яичника. Новообразование заполнило практически всю брюшную область.

Также у пациентки выявили тромбоз и тромбоэмболию мелких ветвей легочных артерий. Только после лечения назначили операцию.

Хирурги удаляли опухоль два часа. Операция прошла успешно. Через несколько дней пациентку выписали домой.