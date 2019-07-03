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03.07.2019 09:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Фото: iStock
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У 44-летней сочинки развилась опухоль яичника. Новообразование заполнило практически всю брюшную область.

Также у пациентки выявили тромбоз и тромбоэмболию мелких ветвей легочных артерий. Только после лечения назначили операцию.

Хирурги удаляли опухоль два часа. Операция прошла успешно. Через несколько дней пациентку выписали домой.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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