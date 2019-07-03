В Волгоградской области собрали первый миллион тонн зерна

Волгоградские аграрии преодолели отметку в миллион тонн намолоченного зерна, сообщает пресс-служба администрации региона. Перед работниками сельского хозяйства поставили задачу провести уборку в круглосуточном режиме. Будут приняты дополнительные меры для предупреждения возгораний, чтобы сохранить урожай.

- На всей территории региона началась уборочная кампания. Всех жителей Волгоградской области, наших селян поздравляю с первым миллионом тонн зерна, направленным в закрома Родины. Впереди у нас большая работа, битва за урожай - нисколько не сомневаюсь, что задачи по сбору зерна, которые перед нами стоят, будут выполнены в полном объеме, - сказал губернатор Андрей Бочаров.

Уже убрано 425 тысяч гектаров - 27 процентов площадей под ранними зерновыми культурами. Лучшие показатели у хлеборобов Чернышковского и Октябрьского районов. Средняя урожайность составляет 23,5 центнера с гектара, что почти на 20 процентов выше прошлогоднего уровня. При этом на продовольственное зерно третьего-четвертого классов приходится 83 процента намолота.

С 2014 года АПК стал приоритетным направлением в Волгоградской области. За последние пять лет среднегодовой объем производства зерна достиг четырех миллионов тонн. В этом году из-за погодных условий страда началась раньше. Волгоградская область стала первым регионом в стране по срокам доведения несвязанной поддержки - более 600 миллионов рублей перечислены на закупку семян, удобрений, топлива и запчастей.

К уборочной кампании выделены дополнительные субсидии и льготные кредиты. С начала года аграрии приобрели около 450 новых тракторов и комбайнов. В целом за последние пять лет парк техники пополнился на почти пять тысяч сельхозмашин.

В августе в регионе пройдет крупное совещание с банкирами, на котором рассмотрят, как можно повысить доступность заемных средств для сельхозпроизводителей.

Аграрные предприятия неплохо обеспечены молодыми кадрами. Студенты профильного вуза летом проходят практику в ведущих организациях.

- Наши базовые хозяйства смотрят в будущее - через обучение они формируют состав, который будет работать у них. Надо продумать для таких предприятий дополнительные преференции, формы поддержки, потому что они отрывают свое время, специалистов, используют свою базу. Университету надо максимально студентов отправлять на практику в передовые хозяйства - если этого не делать, то с кадрами будет сложно, - добавил губернатор.