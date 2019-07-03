Василий Лановой открыл кинофестиваль "Алые паруса "Артека"

В Крыму стартовал XXVII Международный кинофестиваль "Алые паруса "Артека", президентом которого по традиции является народный артист СССР Василий Лановой. Об этом "РГ" собщили в пресс-службе МДЦ.

На открытии детский музыкальный театр "Домисолька" и лучшие творческие коллективы России показали музыкально-хореографическое путешествие по истории и жанрам кино. По красной дорожке под бурные аплодисменты прошли почетные гости кинофестиваля - Евгения Бордзиловская, Аристарх Венес, Денис Бузин, Эвелина Бледанс, Александр Асташенок, Анастасия Денисова, Клим Шипенко, Александр Домогаров, Александр Рязанцев, Любовь Руденко. А более 3000 тысяч артековцев хором поздравили Василия Ланового с 85-летним юбилеем, который он отметил в 2019 году.

Фестиваль проводится в "Артеке" уже более 25 лет при поддержке министерства культуры РФ, министерства Просвещения РФ, Союза кинематографистов России и Госфильмофонда РФ. В его программе - кино- и мультпоказы, капустники, мастер-классы известных режиссеров и актеров.

- Эта традиция дает возможность артековцам знакомиться с классикой кинематографа, документальными и научно-популярными фильмами, а не только с киноновинками, - сказал на открытии руководитель "Артека" Константин Федоренко. - Организаторы стремятся оказать содействие молодому поколению в профессиональном и духовном становлении, и кинофестиваль "Алые паруса Артека" - прекрасная возможность получить уроки у самых известных артистов, режиссеров, сценаристов.

Также в рамках кинофестиваля "Алые паруса Артека" в МДЦ начались съемки детского продюсерского кино. Созданные в лагере киноотряды вместе со своими знаменитыми наставниками создадут собственные фильмы - от первых отснятых кадров до финального монтажа. Конкурсный показ и голосование за лучший короткометражный фильм, снятый артековцами в номинации "Продюсерское кино", состоится 9 июля, в день закрытия кинофестиваля.