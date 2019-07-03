Искусственный интеллект - развивающаяся технология. Условно ее можно разделить на две категории, отличающиеся способностью к обучению. С первой мы сталкиваемся каждый день, например, когда делаем фото на смартфоне, устройство распознает улыбку и срабатывает. Если вдруг мы как-то не так улыбнулись, то ничего не выходит, потому что система не способна обучаться - между пользователем, такой вещью и окружающим миром нет обратной связи. То же касается разных "умных" систем в автомобилях. Человек однажды научил технологию совершать какое-то действие и получил миллион аналогичных устройств. На другие действия они не способны.

Человек долгое время учился делать автомобили: они медленно ездили, быстро приходили в негодность. Со временем автомобиль как механическое изделие стал более-менее совершенным, и разработчики взялись за безопасность. Когда и этот вопрос был решен, техническое совершенствование пошло по пути внедрения так называемых мягких систем - программного обеспечения, благодаря которому автомобиль сообщает, что пора менять масло или пройти техобслуживание, может ехать без участия водителя, самостоятельно парковаться. Все современные авто примерно одинаково устроены, отличаются лишь наличием и функционалом электронных помощников.

Применение "умных" систем будет в первую очередь заметно не в промышленности, а в сфере обслуживания, например, в банках, кадровых агентствах

То же самое и в промышленности. После того как ты сделал станок, начинаешь делать "умный" станок, который сам себя диагностирует, подбирает материал, режимы резки, меняет затупившийся инструмент. Системы искусственного интеллекта могут предсказывать спрос, стоимость материалов - и всем этим производители уже пользуются. Но промышленность по своей сути инертна. Для нее важна непрерывность процесса, поэтому все инновации в производстве внедряются аккуратно, медленно, долго тестируются - никто же не чинит самолет на лету. Применение "умных" систем в промышленности началось не так давно, их используют и небольшие стартапы, и гигантские корпорации. Но по-настоящему массовым это явление станет, пожалуй, лишь лет через 20-25.

Есть другой класс систем искусственного интеллекта, ими занимаются крупные компании, специализирующиеся на электронике, интернет-технологиях и так далее. Что они делают? Например, загружают на два компьютера правила игры в го, машины долго играют друг с другом, а потом вдруг начинают играть лучше всех в мире. При этом никто не обучал машины, они сами разобрались. Когда система обладает способностью учиться и есть методика ее обучения, то вопрос только во времени.

Мы сейчас находимся даже не на развилке, а на веере возможностей, и по какому пути пойдет развитие искусственного интеллекта, можно только предполагать. Я думаю, применение "умных" систем будет в первую очередь заметно не в промышленности, а в сфере обслуживания, например, в банках пообщаться с человеком скоро смогут лишь ВИП-клиенты.

Все то, что можно заменить машиной, будет заменено. У робота много недостатков, но и масса достоинств: ему не нужно платить зарплату, он работает 24 часа в сутки, не выходит на забастовки, не берет больничный, не имеет собственного мнения. Первыми, скорее всего, "под нож" пойдут операторы кол-центров - они ведь работают по тому же алгоритму, что и машины. Многие банки, торговые сети, крупные предприятия общественного питания уже сейчас достаточно успешно используют систему искусственного интеллекта для подбора персонала - не специалистов, не топ-менеджеров, конечно, а линейных сотрудников. Такие технологии будут востребованы, потому что позволяют экономить на зарплате, налогах. Один из крупнейших инвесторов в технологии беспилотного вождения в нашей стране - владелец популярного сервиса такси. Вероятно, в скором времени компания откажется от водителей и выпустит на дороги такси-роботы - она уже тестирует их.

Пока у нас не решен очень важный вопрос, связанный с законодательством, - правовых норм использования "умных" систем просто нет

Глобальное внедрение искусственного интеллекта произойдет не завтра и не вдруг - это процесс постепенный. Пока у нас не решен очень важный вопрос, связанный с законодательством, - правовых норм использования "умных" систем просто нет. Классический пример: беспилотный автомобиль едет по улице, на дорогу внезапно выбегает человек. Машине нужно решить: ехать дальше, убив пешехода, или резко повернуть, врезаться в столб и убить пассажира. Машина совершает одно из действий. Кто виноват в гибели человека - создатель автомобиля, автор программы или пешеход, спровоцировавший аварию? Когда за рулем человек, этот вопрос решает суд. В случае с машиной нет ни прецедентов, ни процедур.

Бояться массовой безработицы из-за использования искусственного интеллекта не нужно - в истории человечества было много переломных точек. Когда-то мы перешли от собирательства к земледелию, и для выращивания пшеницы стало требоваться меньше людей, чем нужно было раньше для поиска такого же количества злаков в полях. Потом мы построили железные дороги и вместо лошадей стали возить все на поездах - существенно снизилась потребность в конюхах. Потом придумали двигатели внутреннего сгорания, электричество, компьютеры... Конечно, эпизодически возникала безработица, но она была связана не с техническим прогрессом, а с просчетами правительств, экономическими кризисами, войнами. Человечество - адаптивный механизм, оно всегда найдет занятие для себя. В любом случае человеку остается функция продуцировать идеи и творить. До точки сингулярности, когда роботы смогут создавать равные себе машины (именно создавать - придумывать и воплощать), еще далеко - лет 50, не меньше. Пока же лучшие технологии искусственного интеллекта, как умные мыши в сравнении со средним человеком.