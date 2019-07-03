В рамках нацпроекта проведут экологическую реабилитацию старицы речки Битевки в Кургане. Об этом сообщили во время визита в Зауралье министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Битевка протекает прямо по территории Центрального парка культуры и отдыха города, окружая его со всех сторон. Правда, сейчас она больше похожа на стоячее зеленое болото, чем на речку. Кроме уток, в эту воду никто не рискует войти. Много раз ее пытались очистить на субботниках волонтеры и городские активисты. Но их усилий хватало только на то, чтобы убрать с берегов мусор. Чтобы оживить водоем, нужны колоссальные средства, которых ни в городской, ни в региональной казне нет.

И вот лед наконец тронулся. По просьбе врио губернатора Вадима Шумкова Битевка будет включена в национальный проект "Экология", что позволит привлечь дополнительные федеральные средства. Работа по расчистке русла, как ожидается, начнется после защиты в Федеральном агентстве водных ресурсов бюджетных проектировок на 2023-2024 годы.

Кроме того, планируется также очистить городское водохранилище - единственный источник питьевого водоснабжения Кургана. По предварительным расчетам, на эти цели потратят 180 миллионов рублей (100 миллионов из федерального и 80 - из областного бюджетов).

В целом Курганская область участвует в пяти из восьми федеральных экологических проектов, которые реализуются на территории Уральского округа и по которым разработаны соответствующие региональные проекты. Три из них касаются водных объектов.