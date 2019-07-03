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03.07.2019 17:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ямале губернатор лично следит за ремонтом дорог

Текст: Елена Панова
Похоже, скоро все будут мечтать жить, как в Салехарде. В столице Ямала этим летом развернулись небывало масштабные работы по благоустройству и ремонту. Так, на дороги город получил нынче втрое больше денег, чем раньше. Причем за качеством работ следит лично глава региона Дмитрий Артюхов.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Только вчера губернатор Ямала совершил очередной объезд по городу. Отметим, результат ремонта для Дмитрия Артюхова важен еще и потому, что периодически он получает жалобы от своих подписчиков в соцсетях на качество дорог.

- Важно, чтобы все объекты получились качественными, несмотря на сжатые временные рамки. В этом году существенно увеличено финансирование и километраж дорог, которые нужно отремонтировать в Салехарде, - отметил Дмитрий Артюхов в ходе рейда. - Думаю, жители уже начали замечать изменения - часть дорог уже готова, по ним можно ездить. Но много работы еще предстоит, в конце сезона увидим, как преобразится Салехард.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
На Ямале максимальные силы и средства бросили на ремонт и строительство дорог

Всего в этом году в столице Ямала отремонтируют 13 городских дорог протяженностью 9,3 км. Значительно больше средств на дороги выделено в этом году благодаря решению региональных властей и реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Следует заметить, нацпроект также требует использования самых современных подходов в дорожном строительстве. По технологии ЩМА (щебеночно-мастичного асфальтобетона) в Салехарде делают дороги еще с 2013 года - этот материал считается одним из самых прогрессивных методов устройства дорожного покрытия и, как отмечают дорожники, служит дольше. С этого года бетонные бордюры меняют на гранитные, которые более долговечныв условиях Крайнего Севера.

На сегодняшний день дорожники уже закончили чуть больше двух километров. Обновится исамая проблемная дорога Салехарда по улице Комсомольской. Сейчас рабочие заняты заменой теплосетей, после чего приступят к проезжей части. Кроме того, за лето в городе поменяют 652 опоры уличного освещения и 661 светильник.

- За период моей работы на городвпервые выделяетсятакое финансирование, - отмечает глава города Иван Кононенко. - У нас, наконец, появилась возможность решить давние, застарелые проблемы. Ремонт улицы Комсомольской, например, планировался на два года, но средств хватает, чтобы закончить ее уже в 2019 году. В эти дни в городе ведется одновременноочень много работ-дороги прокладываются, улицы благоустраиваются, идет ремонт теплосетей, снос ветхих домов. Причем мы делаем акцент на тех местах, по которым чаще всего обращаются люди.

По программе "Комфортная городская среда" в Салехарде заметно преобразятся восемь общественных и дворовых территорий. Так, в общем дворе нескольких домов в микрорайоне Кнунянца отремонтируют проезды, установят урны, скамейки и сделают освещение. И самое главное - там появится многофункциональная спортивная площадка с зоной отдыха. Детская игровая площадка во дворе существует уже несколько лет. Жители микрорайона проголосовали за благоустройство обширной площадки вокруг нее.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
На Ямале открылся еще один центр поддержки малого бизнеса

Похоже, скоро не узнать будет территорию возле здания Салехардского центра молодежи. Там появятся пешеходные дорожки, деревянный настил перед зданием, дополнительное освещение, малые архитектурные формы, информационный стенд, озеленение. Для велосипедистов обустроят свою парковку, для автомобилистов создадут дополнительные парковочные места.

Завершающей точкой объезда Салехарда Дмитрием Артюховым стало Лебяжье озеро, расположенное в черте города. Тут только что закончили ремонт дороги, а сейчас обсуждается благоустройство самой территории рядом с водоемом. В планах - веревочный парк, зона отдыха, кафе, детская площадка, парковка. Окончательное решение будут принимать жители города уже ставшим традиционным голосованием.

- Мы очень внимательно следим за качеством выполняемых работ и ответственностью подрядчиков. На следующий год объем благоустройства будет еще больше, поэтому исполнителям важно сохранить репутацию, чтобы работать в будущем. У наших подрядчиков очень сложная задача - завезти материалы, сделать качественную работу в очень короткий срок. Конечно, мы понимаем всю сложность арктических условий и будем давать объективную оценку по итогам. В конце сезона объедем Салехард еще раз, и я буду следить за ремонтом и благоустройством города не только в рамках официальных поездок. Важна обратная связь от жителей, которые в августе начнут активно возвращаться из отпусков. Будем мониторить социальные сети, проведем опрос, чтобы понять, насколько люди довольны изменениями и что нужно делать для их комфорта в дальнейшем, - подвел итог поездки Дмитрий Артюхов.

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