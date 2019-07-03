Новости

Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 20:05
Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля 20:05
ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области 19:26
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня 19:19
Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания 19:19
Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления 19:12
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 18:55
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки 18:55
Путин назначил нового замглавы МЧС 18:36
Путин освободил от должностей трех генералов 18:34
Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат 18:34
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона 18:24
У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 18:22
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 18:22
В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы 18:19
Путин уволил сразу четырех генералов 18:17
Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой 18:16
На Кубани продавцов шаурмы оштрафовали на 4,2 млн рублей 18:14
У побережья Хорватии туристы увидели акулу 17:53
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров 17:50
Идея независимости проходит через все поколения белорусов 17:50
Гаспарян со слезами снялась с Уимблдона из-за травмы 17:50
Жителям Дальнего Востока в этом году будет доступна ипотека под 2% 17:49
На острове друидов нашли замаскированный под холм 4000-летний объект 17:47
Что готовит нам новый Hyundai Creta 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
03.07.2019 19:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трудно "слезть" с пальмы

Разделение молочных полок пока оборачивается массовой профанацией
Текст: Елена Мационг (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 144(7902)
На этой неделе должна была свершиться революция в затяжной борьбе с молочным фальсификатом. С 1 июля вступило в силу постановление правительства, по которому вся молочная продукция с содержанием растительных жиров должна размещаться отдельно от натуральной - каждая на своей полке - и сопровождаться соответствующим указателем. Между тем, как показало небольшое исследование "РГ", пока ретейл сумел переиграть чиновников.

Так, в одном из крупных сетевых магазинов Екатеринбурга надпись "без заменителя молочного жира" хитро установлена на нескольких вертикальных стойках вдоль всего прилавка, и абсолютно не понятно, где тут натуральное, а где из пальмового масла и порошка. Продавец на мой вопрос отвечает не моргнув глазом: "Так у нас все натуральное!"

Фото: РИА Новости
Молочные продукты в магазинах начали онлайн проверять на фальсификат

В другом супермаркете картина аналогичная, только надпись "без заменителей…" идет по горизонтали, но все равно ничего не понятно. Поэтому задаю вопрос иначе: "Где тут у вас ненатуральное, подешевле?" - "Ну вот, сметанка есть, сыр, творожок", - продавец идет вдоль ряда и из общей массы выбирает отдельные упаковки "специально для меня". Объясняет: мол, только начинаем распределять товар по-новому, пока сами плохо понимаем, как это должно выглядеть. Впрочем, и в двух других магазинах, куда успела заглянуть с момента вступления в силу новых правил, ситуация примерно такая же.

- Ретейлу действительно четко не прописали, каким именно должно быть деление на полки, какой величины и формата предупредительная надпись, и пока он этим умело пользуется. Ибо визуально ничего не изменилось, на полках все тот же товар, и доказать наличие растительных жиров, крахмала и прочих составляющих в молочной продукции можно только с помощью экспертизы, - отмечает завсектором агропродольственной политики Института экономики УрО РАН Валентина Неганова. - Между тем еще до недавних пор в магазинах можно было купить так называемое молоко, в котором на поверку не оказывалось молочного жира вовсе, - оно полностью состояло из заменителей. Современные технологии позволяют выпускать продукт, создающий иллюзию, что вы пьете вполне качественное молоко  - и по вкусу, и по запаху. Гнать такую жидкость в разы выгоднее, чем производить натуральное молоко. Очевидно, что и продавцы будут искать любые уловки, чтобы подобные продукты остались на полках.

Фото: Istock
Поддельные сыры и масло уберут из торговли

- И все-таки хорошо, что начало положено: от фальсификата годами страдали все: добросовестные производители, потребители. По сути, это они оплачивали молочную "алхимию", которую им выдавали под видом натуральной продукции, - говорит председатель Союза животноводов Урала, экс-министр АПК Свердловской области Михаил Копытов. - И главное, ради чего? Сегодня Свердловская область, например, вполне способна заполнить прилавки собственной качественной продукцией - мы производим 736 тысяч тонн молока в год. Правда, если следовать медицинским нормам потребления, население в 4,5 миллиона человек должно потреблять свыше миллиона тонн молока в год. Если удастся избавиться от фальсификата, будет резерв для наращивания мощностей. Люди станут употреблять больше натуральной продукции. Ведь часто человек, боясь купить продукт с пальмовым маслом, вообще отказывается от молочного. И это огромная проблема.

По словам эксперта, сейчас на прилавках по-прежнему велика доля фальсифицированных масла и сыров - до трети всей продукции. Эти данные подтверждает и Россельхознадзор.

- Разделение продукции на прилавках пойдет параллельно с введением электронной системы ветсертификации "Меркурий", - продолжает Копытов, - с 1 июля она уже обязательна для сгущенного молока, сливок, масла, сыров, а с 1 ноября коснется питьевого молока, мороженого и кисломолочной продукции. Система позволяет отследить весь путь продукта, от производителя до прилавка, а значит, исключить скрытое использование заменителей. Все эти меры должны привести к тому, что недобросовестные производители уйдут с рынка либо вынуждены будут продавать молоко с добавками по его реальной цене.

К слову, эксперты считают: если рынок будет сбалансирован, натуральная продукция и ее многочисленные "копии" займут отдельные ниши, роста цен не произойдет.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации:

- Разделение на полках магазинов натуральной молочной продукции и продукции с растительными жирами поможет осознанному выбору покупателей при принятии решений. И в итоге послужит развитию всей молочной отрасли страны. Ведь важна не только финансовая поддержка производителей, но и меры, направленные на стимулирование спроса российской молочной продукции. А они как раз связаны с улучшением качественных характеристик.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
В Тюмени введен план "Перехват" после стрельбы в торговом центре
В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России