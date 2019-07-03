На этой неделе должна была свершиться революция в затяжной борьбе с молочным фальсификатом. С 1 июля вступило в силу постановление правительства, по которому вся молочная продукция с содержанием растительных жиров должна размещаться отдельно от натуральной - каждая на своей полке - и сопровождаться соответствующим указателем. Между тем, как показало небольшое исследование "РГ", пока ретейл сумел переиграть чиновников.

Так, в одном из крупных сетевых магазинов Екатеринбурга надпись "без заменителя молочного жира" хитро установлена на нескольких вертикальных стойках вдоль всего прилавка, и абсолютно не понятно, где тут натуральное, а где из пальмового масла и порошка. Продавец на мой вопрос отвечает не моргнув глазом: "Так у нас все натуральное!"

В другом супермаркете картина аналогичная, только надпись "без заменителей…" идет по горизонтали, но все равно ничего не понятно. Поэтому задаю вопрос иначе: "Где тут у вас ненатуральное, подешевле?" - "Ну вот, сметанка есть, сыр, творожок", - продавец идет вдоль ряда и из общей массы выбирает отдельные упаковки "специально для меня". Объясняет: мол, только начинаем распределять товар по-новому, пока сами плохо понимаем, как это должно выглядеть. Впрочем, и в двух других магазинах, куда успела заглянуть с момента вступления в силу новых правил, ситуация примерно такая же.

- Ретейлу действительно четко не прописали, каким именно должно быть деление на полки, какой величины и формата предупредительная надпись, и пока он этим умело пользуется. Ибо визуально ничего не изменилось, на полках все тот же товар, и доказать наличие растительных жиров, крахмала и прочих составляющих в молочной продукции можно только с помощью экспертизы, - отмечает завсектором агропродольственной политики Института экономики УрО РАН Валентина Неганова. - Между тем еще до недавних пор в магазинах можно было купить так называемое молоко, в котором на поверку не оказывалось молочного жира вовсе, - оно полностью состояло из заменителей. Современные технологии позволяют выпускать продукт, создающий иллюзию, что вы пьете вполне качественное молоко - и по вкусу, и по запаху. Гнать такую жидкость в разы выгоднее, чем производить натуральное молоко. Очевидно, что и продавцы будут искать любые уловки, чтобы подобные продукты остались на полках.

- И все-таки хорошо, что начало положено: от фальсификата годами страдали все: добросовестные производители, потребители. По сути, это они оплачивали молочную "алхимию", которую им выдавали под видом натуральной продукции, - говорит председатель Союза животноводов Урала, экс-министр АПК Свердловской области Михаил Копытов. - И главное, ради чего? Сегодня Свердловская область, например, вполне способна заполнить прилавки собственной качественной продукцией - мы производим 736 тысяч тонн молока в год. Правда, если следовать медицинским нормам потребления, население в 4,5 миллиона человек должно потреблять свыше миллиона тонн молока в год. Если удастся избавиться от фальсификата, будет резерв для наращивания мощностей. Люди станут употреблять больше натуральной продукции. Ведь часто человек, боясь купить продукт с пальмовым маслом, вообще отказывается от молочного. И это огромная проблема.

По словам эксперта, сейчас на прилавках по-прежнему велика доля фальсифицированных масла и сыров - до трети всей продукции. Эти данные подтверждает и Россельхознадзор.

- Разделение продукции на прилавках пойдет параллельно с введением электронной системы ветсертификации "Меркурий", - продолжает Копытов, - с 1 июля она уже обязательна для сгущенного молока, сливок, масла, сыров, а с 1 ноября коснется питьевого молока, мороженого и кисломолочной продукции. Система позволяет отследить весь путь продукта, от производителя до прилавка, а значит, исключить скрытое использование заменителей. Все эти меры должны привести к тому, что недобросовестные производители уйдут с рынка либо вынуждены будут продавать молоко с добавками по его реальной цене.

К слову, эксперты считают: если рынок будет сбалансирован, натуральная продукция и ее многочисленные "копии" займут отдельные ниши, роста цен не произойдет.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации:

- Разделение на полках магазинов натуральной молочной продукции и продукции с растительными жирами поможет осознанному выбору покупателей при принятии решений. И в итоге послужит развитию всей молочной отрасли страны. Ведь важна не только финансовая поддержка производителей, но и меры, направленные на стимулирование спроса российской молочной продукции. А они как раз связаны с улучшением качественных характеристик.