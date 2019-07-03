Так, в Уральском государственном педуниверситете (УрГПУ) стоимость обучения со второго курса за счет инфляции выросла на 4,3 процента. А для первокурсников дневного отделения цена поднялась в среднем на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в вузе, это связано с увеличением нормативных затрат на реализацию образовательных программ, которые ежегодно утверждает Министерство науки и высшего образования России. Траты растут, ведь высшая школа, стремясь соответствовать запросам работодателей, вкладывает значительные средства в обновление материальной базы и повышение качества обучения студентов.
- Стоимость очной формы обучения в нашем вузе варьируется от 126 до 166 тысяч рублей в год. В доходах вуза плата за обучение по основным программам высшего образования занимает около 70 процентов, но план приема по каждой специальности - как минимум 20 бюджетных мест. Наиболее дорогие в нашем университете образовательные программы связаны с подготовкой научно-педагогических кадров - аспирантов, - рассказали специалисты УрГПУ.
Федеральное министерство также устанавливает минимальную стоимость обучения. Так, оно перевело одно из направлений подготовки муниципального вуза - Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) - в другую стоимостную группу. Теперь студенты могут платить за него чуть меньше, чем раньше - 98,5 вместо ста с лишним тысяч рублей, что положительно сказывается на объеме набора.
- В 2019 году для абитуриентов по всем профилям подготовки будет доступно 68 бюджетных мест и 49 внебюджетных. При этом стоимость обучения по двум нашим основным направлениям сравнялась: размер оплаты по программе "Искусство и гуманитарные науки" уменьшился, тогда как направление "Прикладная информатика" подорожало на 2,5 тысячи рублей, - говорит Ольга Гладких, ответственный секретарь приемной комиссии ЕАСИ.
По ее словам, в академии доля доходов от предоставления платных образовательных услуг составляет всего четыре процента.
Как известно, в последние годы государство стимулирует приток студентов на технические и естественно-научные специальности, увеличивая количество бесплатных мест на них и сокращая число бюджетников-гуманитариев. Поэтому на некоторых направлениях подготовки, порой даже приоритетных для вуза, вовсе нет бюджета. Однако поток желающих поступить на них не иссякает. Например, очень востребована среди абитуриентов специальность "экономическая безопасность" в Уральском институте управления - филиале РАНХиГС, несмотря на отсутствие бюджетной формы обучения. За семестр обучения по программе специалитета здесь платят 87 тысяч рублей, на бакалавриате - 80 тысяч. Стоимость выросла на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом.
За обучение самым престижным специальностям в вузах Урала можно отдать до 200-250 тысяч рублей в год, например, на факультете дизайна или медицинской биофизики.
Несмотря на очевидное перепроизводство дипломированных специалистов, по-прежнему популярны экономика и юриспруденция, не падает спрос на менеджмент и гуманитарные науки. Кроме того, в этом году наблюдается бум желающих получить профессии, связанные с IT-технологиями. Некоторые вузы увеличивают прием абитуриентов на востребованные специальности. Так, УрФУ в рамках национального проекта "Цифровая экономика" оформил заявку на 400 дополнительных мест по IT-направлениям подготовки. Порог набора - сумма баллов ЕГЭ, необходимая для поступления в вуз, - на такие направления, как правило, ниже.
- Число бюджетных мест в Уральском федеральном университете растет. В 2019 году их 6142, а в 2020-м планируется 6341 место. Количество бюджетных мест по гуманитарным направлениям подготовки стабильно уже много лет, - сообщили в пресс-службе УрФУ.
К слову, высокие баллы ЕГЭ влияют на стоимость обучения, и не только на первом курсе. Судя по приказам УрФУ о стоимости высшего образования на 2019-2020 учебный год, не попавшие на бюджет лидеры рейтинга могут платить на 30-40 тысяч меньше других студентов-контрактников.
Если финансовые возможности абитуриента сильно ограниченны, а поступить на бюджет не получается, можно выбрать заочную форму обучения. Плата за нее примерно вдвое меньше, однако время прохождения учебной программы на год дольше.
Так что вариантов немного: либо забыть о личной жизни и изо всех сил налегать на учебу в старших классах, чтобы получить высокие баллы ЕГЭ или победить в олимпиаде, либо приготовить толстый кошелек, ведь цена обучения с каждым годом повышается.