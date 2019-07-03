По данным Росстата, стоимость обучения в государственных и муниципальных вузах России за год увеличилась на 19 процентов. Во сколько сегодня обходится получение высшего образования на Урале, если абитуриент не набрал достаточно баллов, чтобы пройти на бюджет, выяснял корреспондент "РГ".

Так, в Уральском государственном педуниверситете (УрГПУ) стоимость обучения со второго курса за счет инфляции выросла на 4,3 процента. А для первокурсников дневного отделения цена поднялась в среднем на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в вузе, это связано с увеличением нормативных затрат на реализацию образовательных программ, которые ежегодно утверждает Министерство науки и высшего образования России. Траты растут, ведь высшая школа, стремясь соответствовать запросам работодателей, вкладывает значительные средства в обновление материальной базы и повышение качества обучения студентов.

- Стоимость очной формы обучения в нашем вузе варьируется от 126 до 166 тысяч рублей в год. В доходах вуза плата за обучение по основным программам высшего образования занимает около 70 процентов, но план приема по каждой специальности - как минимум 20 бюджетных мест. Наиболее дорогие в нашем университете образовательные программы связаны с подготовкой научно-педагогических кадров - аспирантов, - рассказали специалисты УрГПУ.

Федеральное министерство также устанавливает минимальную стоимость обучения. Так, оно перевело одно из направлений подготовки муниципального вуза - Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) - в другую стоимостную группу. Теперь студенты могут платить за него чуть меньше, чем раньше - 98,5 вместо ста с лишним тысяч рублей, что положительно сказывается на объеме набора.

За обучение самым престижным специальностям в вузах Урала можно отдать до 200-250 тысяч рублей в год, например на факультете дизайна или медицинской биофизики

- В 2019 году для абитуриентов по всем профилям подготовки будет доступно 68 бюджетных мест и 49 внебюджетных. При этом стоимость обучения по двум нашим основным направлениям сравнялась: размер оплаты по программе "Искусство и гуманитарные науки" уменьшился, тогда как направление "Прикладная информатика" подорожало на 2,5 тысячи рублей, - говорит Ольга Гладких, ответственный секретарь приемной комиссии ЕАСИ.

По ее словам, в академии доля доходов от предоставления платных образовательных услуг составляет всего четыре процента.

Как известно, в последние годы государство стимулирует приток студентов на технические и естественно-научные специальности, увеличивая количество бесплатных мест на них и сокращая число бюджетников-гуманитариев. Поэтому на некоторых направлениях подготовки, порой даже приоритетных для вуза, вовсе нет бюджета. Однако поток желающих поступить на них не иссякает. Например, очень востребована среди абитуриентов специальность "экономическая безопасность" в Уральском институте управления - филиале РАНХиГС, несмотря на отсутствие бюджетной формы обучения. За семестр обучения по программе специалитета здесь платят 87 тысяч рублей, на бакалавриате - 80 тысяч. Стоимость выросла на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом.

За обучение самым престижным специальностям в вузах Урала можно отдать до 200-250 тысяч рублей в год, например, на факультете дизайна или медицинской биофизики.

Несмотря на очевидное перепроизводство дипломированных специалистов, по-прежнему популярны экономика и юриспруденция, не падает спрос на менеджмент и гуманитарные науки. Кроме того, в этом году наблюдается бум желающих получить профессии, связанные с IT-технологиями. Некоторые вузы увеличивают прием абитуриентов на востребованные специальности. Так, УрФУ в рамках национального проекта "Цифровая экономика" оформил заявку на 400 дополнительных мест по IT-направлениям подготовки. Порог набора - сумма баллов ЕГЭ, необходимая для поступления в вуз, - на такие направления, как правило, ниже.

Несмотря на очевидное перепроизводство специалистов, по-прежнему популярны экономика, юриспруденция, менеджмент и гуманитарные науки

- Число бюджетных мест в Уральском федеральном университете растет. В 2019 году их 6142, а в 2020-м планируется 6341 место. Количество бюджетных мест по гуманитарным направлениям подготовки стабильно уже много лет, - сообщили в пресс-службе УрФУ.

К слову, высокие баллы ЕГЭ влияют на стоимость обучения, и не только на первом курсе. Судя по приказам УрФУ о стоимости высшего образования на 2019-2020 учебный год, не попавшие на бюджет лидеры рейтинга могут платить на 30-40 тысяч меньше других студентов-контрактников.

Если финансовые возможности абитуриента сильно ограниченны, а поступить на бюджет не получается, можно выбрать заочную форму обучения. Плата за нее примерно вдвое меньше, однако время прохождения учебной программы на год дольше.

Так что вариантов немного: либо забыть о личной жизни и изо всех сил налегать на учебу в старших классах, чтобы получить высокие баллы ЕГЭ или победить в олимпиаде, либо приготовить толстый кошелек, ведь цена обучения с каждым годом повышается.