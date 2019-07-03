Научно-образовательный центр (НОЦ) с рабочим названием "Передовые промышленные технологии" будет создан на базе Уральского федерального университета (УрФУ), но призван объединить ресурсы образовательных, научных организаций и предприятий реального сектора трех областей - Свердловской, Челябинской и Курганской. Соглашение об этом между субъектами будет подписано на следующей неделе в рамках выставки "Иннопром".

- Центр даст возможность сконцентрировать усилия субъектов РФ, получить поддержку федеральных институтов развития для реализации очень серьезных проектов, внедрить новые технологии на предприятиях нашего большого региона, создать новые высокопроизводительные рабочие места, - сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Круг участников проекта широк: помимо трех крупнейших вузов - УрФУ, Южно-Уральского и Курганского госуниверситетов - в него войдут институты и центры УрО РАН, подключаются и индустриальные партнеры. Для реального сектора только на подготовительном этапе УрФУ предложил 56 перспективных проектов. В числе ключевых направлений - сенсорика, робототехника, аддитивные технологии, интеллектуальные системы управления, всевозможные новые материалы и т.д. Результатом должны стать новые научные разработки, конкурентоспособные технологии и продукты и их коммерциализация.

Концепция НОЦ предполагает ежегодный объем инвестиций свыше миллиарда рублей

Еще одна важнейшая задача НОЦ - подготовка кадров для решения научно-технологических задач мирового уровня. В этом направлении особый акцент будет сделан на экспорт образования и развитие цифровых платформ, и здесь, как отмечает член наблюдательного совета УрФУ, замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская, Уральский федеральный имеет хорошие показатели и большие перспективы. К слову, вуз заметно укрепил свои позиции и в международных рейтингах, например, в QS он поднялся на 48 пунктов и сегодня занимает в нем 364 строчку.

- За последние три-четыре года в России появилась группа вузов-лидеров, расположенных не в Москве и Санкт-Петербурге, а в Томске, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге. И то, что эти вузы стали "видеть" международные рейтинги, говорит об их зрелости, - подчеркивает член наблюдательного совета УрФУ, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Создание межрегионального научно-образовательного центра также будет способствовать укреплению позиций вузов-участников и даст возможность привлечь на их развитие дополнительные средства из федерального и региональных бюджетов, бизнес-структур. Концепция НОЦ предполагает ежегодный объем инвестиций свыше миллиарда рублей.

- На поддержку образования в РФ направляются огромные средства - они исчисляются триллионами рублей. И задачи, которые должны быть в ближайшие годы решены в этой сфере, не имеют аналогов, - говорит член Наблюдательного совета УрФУ, сенатор Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий. - Однако есть необходимость некоторой корректировки базового законодательства в части финансирования образовательных учреждений. Например, региональным бюджетам достаточно сложно включиться в поддержку вузов, поскольку они находятся в федеральном подчинении. Наверное, стоит внести изменения в законы или принять подзаконные акты, чтобы предоставить такие возможности региональным и местным бюджетам.