Как вывести компанию на международный рынок, успокоить бастующих рабочих и сохранить производство, когда из строя вышли самые важные станки - над такими непростыми задачами уже несколько дней ломают головы лучшие управленцы: в столице Урала проходит чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC).

Началось все в 70-х годах прошлого века в Шотландии, когда исследователи из университета Стратклайд придумали бизнес-симулятор - компьютерную программу, позволяющую тренироваться в управлении виртуальной фирмой. Бизнес-игра быстро обрела популярность, и в 1979 году в Португалии состоялся турнир Grande Jogo das Empresas ("Большая игра для компаний"). Постепенно к соревнованиям подключались другие страны, в том числе и Россия - с 2006 года. В этом году наша страна принимает мировой чемпионат GMC - сегодня он стартует в Екатеринбурге.

Global Management Challenge - командный турнир. Все участники получают в распоряжение виртуальную компанию и управляют ею в течение виртуального года - одного рабочего дня человеческого времени. В зависимости от управленческих решений, которые принимают команды, компании развиваются по-разному. В конце симулятор подводит итоги: оценивает достижения фирмы, ее финансовое состояние, перспективы развития и определяет победителя.

Со 2 июля в столице Урала проходил финал национального чемпионата GMC. Участники - победители отборочных региональных и корпоративных турниров. Многие уже не в первый раз добираются до финала, есть и победители международных состязаний.

Роман Муковнин, капитан самарской команды, в обычной жизни генеральный директор молочного завода, сетует, что игра слишком оторвана от реальности:

- В нашей команде - все руководители реальных компаний. Поначалу мы, участвуя в соревнованиях, принимали решения, исходя из своего опыта, и всегда не попадали в цель, потому что математика - одно, а жизнь - совсем другое.

Большой плюс бизнес-симулятора в том, что он не искажает экономическую логику, дает возможность на практике увидеть все законы экономики, минус - исключен человеческий фактор, поделились мнением другие участники.

- В игре никто никогда не обманывает: клиенты всегда платят, поставщики все привозят вовремя, а в реальном бизнесе, увы, случаются и обман, и коррупция, - говорят Константин Щербаков и Сергей Ионин. Они опытные участники GMC, имеют в активе даже победу на международном турнире.

Нестандартных решений участники национального финала не предложили - вели виртуальный бизнес осторожно, без рисков

Организаторы объясняют: подобные условия не добавляют в игровой сценарий осознанно - за... ненадобностью.

- В жизни таких явлений практически не осталось, поэтому и в сценарии их нет, - утверждает руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков. - Но кризисные ситуации в игре присутствуют всегда.

В этом году участникам национального финала нужно было управлять молодой производственной компанией малого бизнеса, по сути - стартапом. Домашний рынок - Евразийский экономический союз, через интернет-магазин компания пробивается на мировой рынок - осваивает площадки ЕС, Северной Америки, стран Азии. Предприятие производит потребительские товары (сегмент не уточняется), имеет три продукта - массовый, премиальный и среднерыночный.

- В основном участники показали хорошие результаты, сумели повысить инвестиционную привлекательность компании, - рассказывает руководитель проекта Global Management Challenge в России Вячеслав Шоптенко. - Большинство сфокусировалось на массовом сегменте - пожалуй, наиболее часто применяемая стратегия. Это разумный подход в той экономике, которая подразумевалась по условиям игры. Были команды, которые работали в премиальном сегменте - там малые продажи, но высококачественный люксовый продукт.

За основу сценария взяли усредненную глобальную экономику. Результат, по словам организаторов, оказался выше среднего, но выдающихся достижений не было и нестандартных решений участники не предложили - вели виртуальный бизнес осторожно, без рисков.

- Россияне стабильно показывают хорошие результаты, - говорит Вячеслав Шоптенко. - Мы надеемся, что на международном чемпионате наша страна окажется в числе суперфиналистов, займет призовые места и, может быть, даже окажется на первой строчке.

Финал международного чемпионата GMC стартует сегодня в Екатеринбурге. Победители российского финала соревнуются с управленцами из Бразилии, Китая, Португалии, Макао, Гонконга, Испании и других стран. Россия традиционно в фаворитах. Сильными соперниками считают китайцев.

Чемпионаты GMC в России проводятся по сложной и многоуровневой схеме: есть отраслевые, корпоративные, региональные, национальные. Опытные управленцы соревнуются исключительно между собой в профессиональной лиге, молодежь - в студенческой. В скором времени появится даже школьная лига: руководителей будут воспитывать с детства, рассказал "РГ" Вячеслав Шоптенко. Представители крупного бизнеса признаются: во время таких чемпионатов присматривают себе кадры и находят действительно талантливых сотрудников. Кому-то чемпионаты дают полезные знакомства, перерастающие в бизнес-партнерство, а для кого-то это просто оригинальный и нескучный досуг.

- Мы пробовали посчитать, сколько раз участвовали в этих турнирах, и не смогли, - смеется Дмитрий Доровский из Самары. В реальной жизни он занимается дистрибуцией сантехники. - Такие чемпионаты помогают вырваться из повседневной рутины, переключиться. Нам нравится, что в игре по-особому работают мозги - во время чемпионата они просто кипят!