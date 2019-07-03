В Югре снимут сериал про самых известных жителей региона

Цикл художественных микрофильмов о выдающихся югорчанах будет снят на грант губернатора региона. Подготовка уже началась.

Съемки будут вестись в рамках проекта "Были", реализуемого Русским географическим обществом. Сериал состоит из пяти картин по 10-12 минут.

В основекаждого из сюжетов -реальная история из жизни человека. В сериале она реконструируется в игровых сценах и с использованием архивных фото- и видеоматериалов, документов из государственного архива и личных коллекций. Для исполнения игровых сцен будут задействованы актеры.

Проект "Были" реализуется при поддержке правительства автономного округа. В 2019 году он стал победителем первого конкурса на получение гранта губернатора Югры. А идея создания киноисторий о героях была озвучена еще в марте 2018 года на гражданском форуме общественного согласия и получила поддержку главы региона Натальи Комаровой. Сумма гранта составила 2 миллиона 535 тысяч рублей.

- Сегодня мы как никогда нуждаемся в примерах для подражания. И они есть в нашей новейшей истории, - отмечает продюсер проекта "Были" Дмитрий Сотников. - Освоение Западной Сибири - крупнейший в истории трудовой подвиг, который осуществили наши деды, отцы. Югра - уникальный регион, где еще 60 лет назад не было практически ничего, а сегодня построены прекрасные города, создана мощная промышленная инфраструктура. Интерес общества к истории Югры растет, и игровое кино поможет отразить и возвысить выдающихся людей региона.

Отметим, проект направлен на создание образа героя, человека, на которого стоит равняться, сохранение памяти о людях, внесших большойвклад в становление современной Югры, популяризацию истории округа.

Героями первых пяти сериалов станут первооткрыватель югорской нефти Фарман Салманов, председатель Ханты-Мансийского окружного исполкома Антонина Григорьева, первый руководитель Остяко-Вогульского округа Яков Рознин, самаровский купец и меценат Василий Земцов, геолог, первооткрыватель Приполярного Урала Александр Алешков.

Автор сценария Андрей Рябов рассказал, что сценарии новелл сериала уже размещены на сайте "Остяко-Вогульск". И с ними может ознакомиться любой.

В ближайшее время будет презентован специально созданный сайт, который станет основным каналом коммуникации, площадкой для обсуждения проекта. Затем состоится кастинг актеров. Съемки пройдут с июля по сентябрь в Ханты-Мансийске, Сургуте, Березовском районе, поселках Селиярово, Троица Ханты-Мансийского района.

Презентация фильмов состоится 10 декабря - в день рождения Югры, а сам цикл фильмов будет размещен на медиапортале Русского географического общества.

- "Были" - народный проект, народное кино, в котором могут принять участие все неравнодушные югорчане. Вклад каждого очень важен, - подчеркнул Дмитрий Сотников.