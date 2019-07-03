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03.07.2019 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курганской области загорелся мужской монастырь

Текст: Мария Гафурова

В Курганской области загорелся Чимеевский мужской монастырь. Пожар, возникший внутри строения, перекинулся на деревянную кровлю.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по Курганской области, сообщение о возгорании в монастыре поступило в 14:15 по местному времени. По предварительным данным, причиной пожара мог стать кондиционер, установленный внутри здания. После пламя перекинулось на крышу монастыря.

Спасатели дали пожару повышенный, второй ранг, так как здание загоревшегося храма обшито деревом. На данный момент на месте происшествия работают 44 человека и 20 единиц техники. Как сообщили в МЧС, к месту пожара также была направлена техника для опашки - на случай, если огонь начнет распространяться.

К 14:49 по местному времен возгорание было локализовано. Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара. Информации о пострадавших не поступало.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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